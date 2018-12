La Haban— Las Grandes Ligas, su sindicato de jugadores y la Federación Cubana de Beisbol alcanzaron un acuerdo que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con los clubes en Estados Unidos sin tener que desertar, un esfuerzo que busca eliminar el peligroso tráfico de individuos que llevaba décadas.El acuerdo, vigente hasta el 31 de octubre de 2021, facilita a los cubanos firmar bajo reglas similares a las de jugadores bajo contrato con clubes en Japón, Corea del Sur y Taiwán.“`Durante años las Grandes Ligas de Beisbol han estado buscando poner fin a la trata de jugadores de beisbol de Cuba por parte de organizaciones criminales al crear una alternativa segura y legal para que esos jugadores firmen con Clubes de las Grandes Ligas”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado divulgado ayer. “Creemos que este acuerdo logra ese objetivo y permitirá que la próxima generación de jugadores cubanos persiga su sueño sin tener que enfrentar muchas de las dificultades experimentadas por jugadores actuales y exjugadores cubanos que han jugado en las Grandes Ligas de Beisbol”.Dependiendo de la calidad que muestren los futuros peloteros, el acuerdo podría significar millones de dólares en ingresos para la federación cubana. La organización carece de recursos suficientes y ha atestiguado una declinación en la calidad de sus peloteros e instalaciones durante los años recientes, a medida que el talento emigra al extranjero.El acuerdo representa un paso adelante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, durante un momento de tensiones entre el gobierno cubano y la administración del presidente Donald Trump, quien ha prometido revertir la apertura fomentada por su antecesor Barack Obama en 2014 hacia la isla.Las Grandes Ligas explicaron que el acuerdo fue permitido por una licencia general emitida en 2016 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Esa licencia no se limitaba al beisbol.“El beisbol ha sido siempre un puente entre nuestras dos naciones, al facilitar las conexiones entre la gente y los acuerdos más amplios que han unido a nuestros países”, comentó el senador Patrick Leahy, demócrata por el estado de Vermont.El republicano Jeff Flake, senador por Arizona, consideró que el acuerdo fue un ‘jonrón’.“Mejorará la vida de los peloteros cubanos, quienes no tendrán que arriesgarse más a un tránsito inseguro hacia Estados Unidos”, tuiteó.Toda disputa entre MLB y la federación cubana será zanjada por la Cámara Internacional de Comercio.“Establecer un proceso legal y seguro para ingresar a nuestro sistema es el paso más importante que podemos dar para poner fin a la explotación y el peligro para los jugadores cubanos que buscan una carrera en las Grandes Ligas de Beisbol”, dijo el director ejecutivo del sindicato Tony Clark. “La seguridad y el bienestar de estos jóvenes sigue siendo nuestra principal preocupación”.El pelotero podrá decidir si quiere que un agente registrado ante el sindicato negocie un convenio de Grandes Ligas. Podría recurrir a un representante distinto para negociar un acuerdo de las menores.Sólo los jugadores con contratos con la federación cubana están cubiertos bajo el acuerdo. La federación cubana acordó permitir la contratación todos los peloteros de 25 años o mayor edad con al menos seis años de experiencia profesional. Estarán bajo la categoría de profesionales internacionales en el contrato colectivo de MLB, y no estarán sujetos a los montos para firmas de peloteros internacionales aficionados.La federación cubana tendrá la facultad de permitir que jugadores más jóvenes firmen contratos de ligas menores con organizaciones de MLB.

