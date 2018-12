Es chihuahuense 'gatillero' letal

Chihuahua—Luis Enrique González Bustamante “El Menón” fue una de las joyas importantes que presentó Mineros de Zacatecas en está primera vuelta de la Temporada 2018-2019 de la Liga Premier Serie B del futbol profesional.Chihuahuense de nacimiento pero que desde los 11 años pasó a formar parte de las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca donde estuvo como canterano por 10 años, fue este pasado verano que fue concedido a préstamo al conjunto zacatecano y a sus 21 años de edad sigue llamando la atención a nivel nacional en este circuito conocido antes como la segunda división.Semanas atrás estuvo de visita en casa y en entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua, el jugador aseguró: “Me gusta el plantel, es un grupo unido desde directiva, cuerpo técnico y jugadores, que me han brindado confianza y motivación”.Delantero de grandes características, matón en el área y con mucho futuro por delante, no sólo para la segunda vuelta, sino también en la consolidación de su carrera.Y es que justo González Bustamante, con buenas actuaciones y esos nueve goles que ostenta al momento en 15 fechas disputadas, le han válido para tener constantes llamados con el primer equipo en la Liga de Ascenso MX, recordando que tuvo bastante actividad en la pasada Copa MX con Mineros.Por semanas éste artillero letal ha estado peleando por el liderato de goleo individual pero en las últimas dos fechas no estuvo con el equipo y en esta primera mitad de temporada termina como el tercer máximo goleador de la liga.

