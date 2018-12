Listo el calendario del Clausura 2019

Ciudad de México— El calendario del torneo Clausura 2019 fue anunciado este miércoles. La patada inicial será el viernes 4 de enero, Monarcas y Toluca abrirán el certamen a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Morelos, seguido del enfrentamiento entre Puebla y Cruz Azul en el Cuauhtémoc.La Liga MX informó que se mantiene el calendario dinámico, lo cual significa que los partidos estelares se celebrarán en día y horario más conveniente a la difusión del espectáculo.En la Jornada 2 el partido más atractivo es el Cruz Azul vs. Chivas, que se jugará el sábado 12 de enero en el Estadio Azteca a las 19:00 horas del centro de México.Otra novedad es que en la Fecha 4 habrá una especie de “monday night”, con el Chivas vs. Veracruz a las 20:00 horas del centro.La Liga también destaca los enfrentamientos de la Jornada 7, el 16 y 17 de febrero, entre Chivas vs. Atlas, y Pumas vs. América, respectivamente.El Clásico regio se disputará en la Fecha 10 el sábado 9 de marzo en el Estadio BBVA Bancomer; en la jornada 12, Chivas visitará a los Pumas el domingo 31 de marzo a las 12:00 horas del centro.América y Cruz Azul se volverán a ver las caras hasta el domingo 14 de abril, en partido correspondiente a la jornada 14, en el Estadio Azteca con América como local administrativo.El 5 de mayo finaliza la Fase Regular. La Liga reiteró que no habrá jornadas dobles y sólo existirá una pausa por Fecha FIFA (22-27 de marzo) en la que Gerardo Martino debutará como técnico de la Selección Mexicana.“Los Cuartos de Final se jugarán entre el 8 y 12 de mayo; Semifinales entre el 11 y 16 del mismo mes y la Gran Final tiene por fechas el 23 y 26 de mayo”, informó el organismo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.