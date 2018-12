A buen paso

Lake Forest, Illinois— Nadie puede acusar al mariscal Mitchell Trubisky y a los Osos de Chicago haber olvidado detenerse por un momento a oler las flores durante su campaña para conseguir un récord de 10-4.O quizás sea más apropiado decir que llegaron bailando rumbo al título de la NFC del Norte.Con partidos como visitantes el domingo contra San Francisco y luego Minnesota en su final de temporada, los Osos intentan preparar a su ofensiva para una campaña de los playoffs. Y al mismo tiempo disfrutan cada momento tras años de quedarse siempre en el último lugar de la división.Esto incluye las fiestas póstumas a los partidos en discotecas junto con las sesiones de baile del equipo previas a dichos partidos.“No puedo decirles mucho al respecto debido a que es un gran secreto lo que realmente sucede ahí”, según dijo Trubisky. “Es muy divertido”.Los Osos de 1985 tenían el “Super Bowl Shuffle”, pero a este grupo no se le conoce nada que se le parezca a un baile.“Club Dub”, el término que ellos usan para referirse a las celebraciones después del partido, fue tomado prestado de Nagy de los Cachorros de Chicago y del manager Joe Maddon.“Lo amo en lo absoluto, creo que es grandioso”, dijo Nagy sobre Maddon. “Hablamos durante el verano sobre muchas cosas. Y simplemente creemos en el mismo tipo de filosofías, y una de estas es que hay que divertirse.“Así que desde que comenzamos a hablar por primera vez sobre lo que creíamos, fue muy sencillo para mí entenderlo y buscar maneras para hacer de ello algo nuestro, también”.Las celebraciones posteriores a los partidos están ahora por todo el internet desde hace meses.“Y los jugadores se vuelven locos”, dijo Trubisky. “Hay bailes coreografiados. Están las olas. Quizás alguien estuvo haciendo olas en el partido pasado. No sé, la verdad”.“Pero hay algunos videos que andan flotando por ahí. Simplemente es una locura lo que sucede ahí. Es por eso que tenemos que mantenerlo bajo control. Y sí, seguir con el Club Dub”.Algunos son mejores que otros.“Yo estaba en medio, pero por lo regular me estaban empujando debido a que no me quieren ver bailar”, dijo Trubisky.Nagy sólo observa, pero no está bailando.“Él es el sacabullas probablemente”, dijo el corredor Tarik Cohen.Ahora, al parecer, están dando muestra de sus movimientos los sábados con los bailes del equipo. Y esta semana tendrán que ver a Trubisky. Sus equipos de cuatro jugadores de Trubisky, el receptor abierto Javon Wims y los linieros ofensivos Bobby Massie y Eric Kush contra el esquinero Prince Amukamara, el apoyador Danny Trevathan, el tacle defensivo Bilal Nichols y el corredor Adrian Amos.“Es como crear una unión con el equipo, encontrar una química de equipo, y bailar frente a tus compañeros y frente a los entrenadores y frente a casi toda la organización”, dijo Amukamara. “Puede ser muy estresante”.Al parecer esto se ha puesto de moda.“Siento como si nuestra unidad pareciera fortalecerse”, dijo el receptor abierto Josh Bellamy. “Y ahora uno mira por toda la liga, lo vi en Instagram, ahí estaban los Santos bailando en los vestidores. No lo hacen como nosotros, pero todos estos equipos intentan hacerlo, también”.

