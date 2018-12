Firman Astros al jardinero Michael Brantley

Houston— A la distancia, los Astros de Houston han admirado por mucho tiempo el juego de Michael Brantley. Ahora están listos para apreciarlo de cerca.Los Astros formalizaron ayer un contrato por dos años y 32 millones de dólares con el jardinero agente libre y lo presentaron en Houston.“Nos gusta todo sobre el juego de Michael, y lo hemos observado durante años”, reconoció el gerente general Jeff Luhnow. “Ser capaces de añadir un bate como Michael Brantley en este punto en nuestra evolución nos da una mucho mejor oportunidad de continuar haciendo daño los próximos dos años. Así que estamos emocionados”.Brantley se une a un equipo que perdió con los Medias Rojas de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un año después de ganar su primera Serie Mundial. El jugador, de guante confiable y de 31 años, significa una mejora para los Astros en el jardín izquierdo y añade un bateador zurdo a una alineación donde predominan los derechos.El manager, A.J. Hinch, dijo que ha pensado dónde colocará a Brantley en el orden al bate, pero no dio más detalles el miércoles. Sin embargo, elogió la nueva adición del equipo.“Puede hacer cualquier cosa. Podríamos pedirle que haga cualquier cosa y va a ser capaz de hacerlo”, dijo Hinch. “Se embasa. Pega imparables. Puede producir carreras. Es un out difícil. No abanica ni falla. Esas habilidades se trasladan a toda la alineación”.El pelotero recibió un bono de dos millones de dólares por firmar, pagable el 15 de marzo, y obtendrá salarios anuales de 15 millones.De por vida, Brantley batea para .295 y añade más pegada a los Astros, uniéndose al jardinero central George Springer. Luego de pasar toda su carrera de 10 temporadas con los Indios de Cleveland, señaló que estaba tan emocionado como nervioso por el movimiento.“Es un poco de ambas”, aseguró. “Estoy emocionado por empezar un nuevo viaje, nuevo capítulo. Y estoy realmente emocionado de estar llegando aquí con un gran grupo de muchachos, un gran cuerpo de entrenadores que ya conozco con experiencias pasadas y con el que competí por un largo periodo”.El tres veces seleccionado para el Juego de Estrellas bateó para .309 con 17 jonrones, 36 dobles y 76 impulsadas en 143 juegos la pasada campaña, con 134 partidos de titular en el bosque izquierdo. Cobró 12 millones de dólares como salario base y recibió 100.000 dólares en bonificaciones. Su mejor temporada fue la de 2014, en la que quedó tercero en la votación del Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Americana tras alcanzar topes personales con 20 jonrones y 97 impulsadas.Con Houston, Brantley puede ganar bonos por finalizar entre los cinco mejores en la votación para MVP de la Americana, ser elegido al Juego de Estrellas o conquistar la Serie Mundial, ser el MVP de la Serie de Campeonato, así como por ganar los premios del Guante de Oro o el Bate de Plata.

