Listas las estrellas

Nueva York.- Los Cargadores de Los Angeles colocaron a siete jugadores en el Pro Bowl, incluido el profundo Derwin James, uno de seis novatos de la Liga que fueron elegidos para ese partido de estrellas.James, una selección de primera ronda, será acompañado en la escuadra de la Conferencia Americana (AFC, por sus siglas en inglés) por el mariscal veterano Philip Rivers, el receptor Keenan Allen, el corredor Melvin Gordon, el defensive end Melvin Ingram, el centro Mike Pouncey y el jugador de equipos especiales Adrian Phillips para el encuentro, que se disputará el 27 de enero en Orlando.Sin embargo, James y Phillips son los únicos titulares.Rivers es suplente de Patrick Mahomes, de Kansas City, uno de 29 jugadores convocados a su primer Pro Bowl. Ese grupo, por supuesto, incluye a todos los novatos: James; el corredor de los Gigantes, Saquon Barkley; el pateador de despeje de los Halcones Marinos, Michael Dickson; el corredor de los Broncos, Phillip Lindsay; el guardia de Indianapolis, Quenton Nelson, y el esquinero de Cleveland, Denzel Wads. Lindsay es un jugador no seleccionado en el Draft.Tom Brady, de Nueva Inglaterra, es el otro mariscal de la AFC. La ausencia de Andrew Luck, de los Potros, es notoria.Nueva Orleans, encabezado por el mariscal Drew Brees, Dallas y Chicago lideraron la Conferencia Nacional (NFC, por sus siglas en inglés) con cinco seleccionados cada uno. Brees es el titular, y sus suplentes son Aaron Rodgers, de Green Bay, y Jared Goff, de Carneros.Buffalo, Oakland y Tampa Bay no tuvieron jugadores elegidos al Pro Bowl.Pittsburgh y Kansas City aportaron seis representantes, incluidos debutantes como el corredor de los Acereros, James Conner y Mahomes, ambos en temporadas deslumbrantes.Cleveland tiene a un jugador elegido con el primer turno global del Draft en el partido, pero no es el mariscal novato Baker Mayfield, sino el defensive end Myles Garrett, elegido con el primer turno del reclutamiento en 2017.

