Quieren Bravos mantener su escencia en la cancha

Metidos en la segunda fase de su pretemporada, en Cancún, Quintana Roo, donde hoy enfrentarán a los Cafetaleros de Tapachula en su primer juego de preparación, en Bravos no hay que cambiar el chip y hay que seguir con la misma mentalidad e intensidad que en el Apertura 2018, afirmó el mediocampista Edy Brambila.“No hay que cambiar el chip, obviamente hay que seguir con la misma mentalidad ganadora, hay que seguir con la misma intensidad, con el hambre que veníamos teniendo el torneo pasado”, declaró el futbolista nayarita surgido de las divisiones inferiores de los Tuzos del Pachuca.Brambila Rosales, de 32 años, atribuyó la eliminación del FC Juárez ante Dorados Sinaloa en semifinales la campaña anterior a ‘cosas del futbol’ y afirmó que en la próxima campaña el equipo hará los ajustes necesarios para lograr el objetivo de lograr el título.“Son cosas del futbol, situaciones que pasan, obviamente una eliminatoria se juega así, a muerte, y al final no nos alcanzó. Me parece que hicimos bien las cosas y los pequeños detalles que tengamos que ajustar espero que lo logremos en este torneo”, expuso.Los Bravos, quienes reportaron a entrenamientos el pasado lunes 10 del mes en curso, cumplen su segunda semana de pretemporada y contento por el trabajo realizado hasta ahora, Brambila manifestó su alegría porque el Clausura 2019 está por iniciar.“Contentos porque cada vez se acerca más el torneo, obviamente es muy necesaria la pretemporada, muy necesaria la adaptación, otra vez estamos haciendo las cosas muy bien, esperando los compañeros que van a llegar para este torneo que sigue y contentos por esta pretemporada”, manifestó.César Gándara, uno de los jóvenes futbolistas de fuerzas básicas del FC Juárez que viajó a Quintana Roo con la plantilla del primer equipo, comentó que cada día aprende de los jugadores de experiencia en el conjunto.“Es difícil adaptarse, pero creo que vengo trabajando bien. Gracias a Gabriel Caballero que nos da la oportunidad de aprender y crecer. Cada día aprendemos más de los compañeros con más experiencia”, expresó al departamento de prensa del club.Gándara, integrante de la escuadra de Tercera División, manifestó que en Bravos, la exigencia es igual para todos, tanto para jóvenes como para veteranos.“La exigencia es igual para todos, tanto los de experiencia como nosotros. Es una gran oportunidad para poder salir adelante y trascender”, mencionó.El próximo sábado cinco de enero, los Bravos iniciarán el Clausura 2019 como visitantes frente a Alebrijes de Oaxaca.

