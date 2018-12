Los equipos locales Rebeldes y JZ son historia y en la temporada 2019 de la Womens Football League (WFL), de futbol americano en bikini, Ciudad Juárez no tendrá representación.“Sí, lamentablemente ahorita no hay equipos –juarenses– dentro de la liga WFL. Ya la liga cerró su registro”, declaró Joselín Tovar, quien trabaja en el área de apoyo administrativo del nuevo conjunto llamado Las Malkeridaz, quienes vestirán de azul y dorado.Después de un cambio en la directiva y administración de Rebeldes, el conjunto competirá en la campaña 2020 con el referido nombre, luego que no alcanzó a registrarse para el próximo torneo.Únicamente tendrán un par de juegos de pretemporada en el verano entrante, en julio o agosto.“El hecho de nosotros haber cambiado el nombre tiene que ver con que la administración de Rebeldes teníamos ahí detallitos. Una de las personas –Enrique Preciado– que era la persona de la sociedad mayoritaria tiene problemas de salud, entonces ahorita prefirió alejarse un poquito del equipo”, afirmó.Tovar comentó que optaron por este nombre debido a que MKZ tiene 10 años con Gabriel Ibarra –cabeza del proyecto–, quien maneja equipos varoniles en futbol bandera, participa en americano con Raptors y con Sharks MKZ en niños.“Es toda una comunidad, una familia que llevamos de diez años, ya habíamos tenido el gusto de estar con él en equipos de flag”, declaró.A Ibarra se une Lorenzo Soberanes en esta nueva administración.Dado el interés de Ibarra y las jugadoras unieron esfuerzos y con la autorización y consentimiento de la WFL, empezarán a jugar en el 2020 en esta liga.Comentó que al tiempo que algunas jugadoras que militaron en Rebeldes han dejado este deporte como Jessica Sotelo y Adriana Reyes, por cuestiones personales o planes de vida, la mayoría han decidido quedarse.A la vez hay algunas deportistas que hace tres años iniciaron con Rebeldes han vuelto.Estos son los casos de Alejandra Alcaraz, Gabriela Hernández, Damaris Mendoza, Itzel Palomino y Mireya Delgadillo, mencionó Tovar.Dentro de las jugadoras que igualmente están en los planes de Las Malkeridaz figuran Mariel Ruezga, Dariana Arellano, Sayuri Balcazar, Marilú Ruiz y Viviana Valero, originaria de Torreón, Coahuila, quien jugó futbol americano con Vaqueras de Torreón.Carolina Flores y Angélica López, mariscal de campo y receptora, han mostrado interés en ser parte de este conjunto en el 2020, señaló. Tovar comentó que a fines de enero e inicios de febrero las Malkeridaz harán try outs, tanto para el equipo de americano en bikini y de futbol bandera para niñas.

