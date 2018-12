De estreno

La entrenadora juarense María del Rosario Valadez Aranda fue llamada por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol para ser parte de la preselección Nacional U-15 femenil, como asistente de este grupo que se concentrará a partir del 26 de diciembre en esta ciudad.“Es la primera ocasión que me llaman y la verdad me sorprendió, no lo esperaba. Me llena de mucho orgullo que tomen en cuenta mi trabajo en este deporte que tanto amo”, comentó la entrenadora de 48 años de edad.La invitación que recibió Valadez Aranda es para ser parte del cuerpo técnico de la selección femenil Sub-15.“Es bien importante seguir poniendo el nombre de Ciudad Juárez en todo lo alto. El poder ser parte de esta selección es todo un honor”, dijo.Esta preselección tiene contemplada una concentración en próximos días. El campamento de pruebas se llevará a cabo en esta ciudad, del 26 al 30 de diciembre.Como parte del plan a seguir la entrenadora deberá presentarse el martes 25 de diciembre y permanecer concentrada con el grupo hasta el domingo 30 del mismo mes.La maestra Rosario llega al combinado nacional para trabajar bajo las órdenes del entrenador Felipe de Jesús Terrazas Arredondo.Durante el campamento se realizarán pruebas, entrenamientos y partidos para poder observar el desempeño de las jugadoras, entre las que se encuentran las juarenses Grecia Castañeda y Viviana López Martínez.“Felicidades por esta invitación, agradecemos su apoyo, así como el de su club o institución que representa, por el espíritu de colaboración brindado”, se lee en el comunicado que le hizo llegar Ademeba.La estratega fronteriza señaló que además de la concentración programada, existe la posibilidad de que en esta ciudad se lleve a cabo el Centrobasket, en la misma categoría, pero falta la aprobación de la Asociación.Con una carrera como entrenadora de 10 años, Valadez ha estado al frente de proyectos como el de la Selección Juárez sub-15, con la que asistió a la Olimpiada Nacional en Celaya, Guanajuato.También trabajó con el Tec. Milenio, la Academia Inditos-Guerreros y en tiempo reciente con Inditas-Guerreras, en la Liga Estatal Femenil.

