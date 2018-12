Despide el United a Mourinho

Manchester, Inglaterra— El Manchester United despidió el martes a su técnico José Mourinho, dos días después de que el club con más trofeos en el fútbol inglés se desplomara aún más en su decepcionante temporada en la Liga Premier tras perder ante el Liverpool.El entrenador adjunto Michael Carrick asumirá las riendas del equipo en forma interina. El United indicó que nombrará a un técnico provisional hasta que concluya la temporada, pero no dijo quién será.La directiva tomó su decisión mientras el club se ubica en sexto sitio de la tabla, a 19 puntos del líder Liverpool y a 11 unidades del Chelsea, que se encuentra en cuarto sitio, en la contienda por un boleto a la Liga de Campeones. Es el peor arranque del United en 17 partidos en una campaña de la liga desde la de 1990-91.Mourinho inició los dos años y medio que estuvo en el United con dos títulos en su primera campaña, la Copa de la Liga de Inglaterra y la Liga Europa, pero en su segunda temporada no logró ganar ningún trofeo y fue criticado por el estilo pragmático del equipo en la cancha y el trato que le dio a algunos jugadores.Su relación con Paul Pogba, la contratación récord del club, parecía dañada después de que dejó al mediocampista de la selección francesa en la banca durante los últimos tres partidos en la liga.A Mourinho tampoco le agradó que la junta directiva del United no respaldara su deseo de contratar a un defensa central luego de que la temporada pasada finalizó.El equipo ya ha concedido más goles en lo que va de la campaña que todos los que recibió en la anterior.El último partido en el que Mourinho estuvo al timón fue la derrota por 3-1 en Anfield, después de la cual dijo que sus jugadores se vieron frágiles y no pudieron hacer frente a la intensidad ni al físico del Liverpool, históricamente el mayor rival del United.Mourinho duró el mismo tiempo en el United que lo que estuvo en el Chelsea, su trabajo anterior, donde también fue despedido justo antes de la Navidad en su tercera temporada. Firmó un nuevo contrato en enero hasta junio de 2020, y se informó que recibirá una compensación de 24 millones de libras (30 millones de dólares).En los seis trabajos más destacados que ha tenido como técnico (en el Porto, el Chelsea, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Chelsea otra vez y el United) sólo ha durado más de tres años en una ocasión, la primera que estuvo con el Chelsea.

