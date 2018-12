Es inmortal del emparrillado

Maestro por vocación, apasionado de los emparrillados y la ‘fiesta brava’, Alfredo Martínez, uno de los primeros coaches mexicanos que participó en el Tazón Azteca con la selección de los Estados Unidos, –en 2012 y 2013–, acreedor a 20 títulos en 21 finales disputadas como jugador y entrenador, tiene desde el mes anterior un lugar en el Salón de la Fama Nacional de Football Americano (SAFANAL).“Es una satisfacción personal muy bonita, la guardo ahí con mucho cariño y respeto. Es algo que es eso, un reconocimiento de gente que valora el futbol en el Salón de la Fama, en todo México”, apuntó.A los 13 años Martínez Navarrete empezó en el ‘deporte de las tacleadas’ como liniero ofensivo con los entonces llamados Linces del Colegio de Bachilleres 5.De ahí pasó a las Liebres del ITCJ, donde fue campeón y subcampeón en la ONEFA –Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano– bajo la dirección del legendario entrenador Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga.Cumplida esta etapa, entre los 20 y 21 años, inició como coach de equipos conformados por jugadores jóvenes.“Siempre tuve esa inquietud. Soy maestro de profesión y, antes de empezar, ya traía ese ‘gusanito’ de enseñar. Se me da la práctica, la docencia, en este caso, y ahora, relacionado a mi carrera, los estudios que tengo de Maestría en Educación, siempre los he aplicado profesionalmente, tanto en el deporte como en mi trabajo”, mencionó.A su paso por Liebres ITCJ, Club Titanes, Toros Bravos UTCJ e Indios UACJ, sobre la banda, cumplió distintos roles en el staff de coacheo como entrenador de línea ofensiva, línea defensiva, coordinador ofensivo, coordinador defensivo y ahora, head coach.En su amplio palmarés, en su andar de más de tres décadas en el futbol americano, en ambas facetas –jugador y entrenador– Martínez tiene dos títulos con Bachilleres 5 en Juvenil, al igual que un campeonato y un subcampeonato en la ONEFA, con Liebres ITCJ.Igualmente 15 cetros estatales con Titanes en diversas categorías y los más recientes, un par de gallardetes con Indios UACJ en la CONOFAI.“Es un aliciente a seguir trabajando y a seguir preparándonos. Nunca dejamos de estar aprendiendo cosas nuevas, igual, tanto en sistema, preparación física”, afirmó en torno a su entronización.Martínez manifestó que junto a Heberto Bernal, metodólogo de la UACJ, trabaja en el diseño de un programa específico para los jugadores de Indios UACJ, el cual estará hecho a su medida.“–Con– La idiosincrasia de aquí de Ciudad Juárez, los tiempos de los estudiantes, basándonos en la investigación y en lo que ya está establecido como entrenamiento de alto rendimiento”, expuso.Enfatizó que lo importante es que los jugadores de futbol americano y todos los atletas de esta ciudad, entiendan que no se trata de prepararse dos meses antes de una temporada, sino deben hacerlo durante todo el año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.