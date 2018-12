Se le acaba temporada

Green Bay, Wis— Aaron Jones, el corredor de poder de los Empacadores de Green Bay y ex jugador de los Mineros de UTEP, no podrá jugar los dos últimos partidos de la temporada, ya que fue colocado en la reserva de lesionados.El líder de acarreos del equipo tuvo que abandonar el partido del domingo contra Chicago, que resultó en una derrota por marcador de 24-17, debido a que sufrió una lesión en la rodilla en el primer período.La derrota ayudó a eliminar a los Empacadores de la competencia para participar en el playoff.Jones corrió para 728 yardas y realizó ocho anotaciones en 133 acarreos durante 12 partidos, incluyendo ocho ocasiones como titular.Está entre los líderes de la liga al promediar 5.5 yardas por intento.Jones no participó en los dos primeros partidos de la temporada después de haber sido suspendido por la NFL por violar la política de abuso de sustancias de la liga.Jamaal Williams podría obtener el puesto de corredor de poder titular cuando los Empacadores visiten a los Jets de Nueva York, este domingo.Green Bay contrató al novato receptor Allen Lazard del equipo de práctica de los Jaguares de Jacksonville para reemplazar a Jones en la alineación activa.Los Empacadores también firmaron al apoyador defensivo Eric Cotton y al esquinero D.J. Killings para el equipo de práctica.

