Definen rivales de mexicanos en Europa League

Suiza, Suiza— Los mexicanos en la Europa League tuvieron la fortuna de un sorteo benévolo para la ronda de dieciseisavos de final.Andrés Guardado junto al Real Betis se verán las caras con el Rennes, el Villarreal de Miguel Layún contra el Sporting de Lisboa, el Fenerbahce de Diego Reyes ante el Zenit de San Petersburgo y el Eintracht Frankfurt, con Carlos Salcedo y Marco Fabián, ante el Shakhtar Donetsk.El candidato al título, el Chelsea tendrá que jugar ante el Malmo sueco, mientras que el Arsenal, otro de los favoritos, lo hará ante el BATE Borisov bielorruso.El Sevilla, otro de los aspirantes, lo hará ante la Lazio, mientras que el Inter, que fue trasladado de la Champions League, tiene enfrente al Rapid de Viena.Así quedaron los cruces de los dieciseisavos:Viktoria Plzen vs. Dínamo de ZagrebBrujas vs. SalzburgoRapid de Viena vs. InterSlavia de Praga vs. GenkKrasnodar vs. Bayer LeverkusenZúrich vs. NápolesMalmo vs. ChelseaShakhtar Donetsk vs. Eintracht FrankfurtCeltic vs. ValenciaRennes vs. BetisOlympiacos vs. Dínamo de KievLazio vs. SevillaFenerbahce vs. ZenitSporting vs. VillarrealBATE Borisov vs. ArsenalGalatasaray vs. Benfica