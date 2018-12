Les arman sus paquetes a jugadores del Sun Bowl

Un reloj de la marca Timely Watch Co., una sudadera marca Majestic, una mochila Ogio Excelsior, una gorra de la firma Under Armour y una moneda conmemorativa, son los regalos que recibirán los jugadores de las Panteras de Pittsburgh y el Cardenal de Stanford que tomarán parte en la edición 85 del Sun Bowl, que se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre en El Paso.Los paquetes de regalo se entregan a los estudiantes atletas que participan en los juegos de Tazón de futbol americano colegial que se lleva a cabo cada año en los Estados Unidos.Los regalos generalmente incluyen al menos una de las últimas tendencias electrónicas, mochilas o tarjetas de regalo para la tienda del patrocinador del Tazón.Este año los artículos personalizados —como bobbleheads y calcomanías Fathead— están en la mezcla de algunos equipos, según David Broughton y Brandon McClung del Sports Business Journal.Esa publicación fue la que reveló los regalos que recibirán los jugadores de las Panteras y del Cardenal en su visita al Sun Bowl este fin de año.Cabe recordar que la Universidad de Stanford jugó en El Paso hace dos años, por lo que algunos de los jugadores podrán presumir que tienen en su colección doble regalo del Sun Bowl.En relación a algunos otros tazones, según Sports Business Journal, los jugadores en la semifinal de playoff en el Orange Bowl recibirán un paquete de regalo que incluye un reloj Tourneau, un bobblehead personalizado y una mochila.En el Liberty Bowl los regalos serán una visita de compras al Bass Pro Shops de Memphis, un altavoz con bluetooth Bose SoundLink, un reloj Bulova, tenis Nike, sandalias deportivas, una mochila, lentes para el sol y un balón de futbol americano.En el Citrus Bowl recibirán una tarjeta de regalo por 400 dólares para Best Buy, un reloj Fossil y una mochila Ogio, mientras que el Fiesta Bowl les dará un paquete de regalo para PS4, un reloj Fossil con el fondo grabado y una mochila Ogio X-fit.

