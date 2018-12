Poseedores de una larga y exitosa trayectoria en el powerlifting –levantamiento de potencia– que incluye títulos nacionales, internacionales y mundiales, los deportistas locales Alejandra Matus y Manuel Lucero han transmitido su pasión por este deporte a su hija Izkra, quien este fin de semana debutó en un torneo oficial, en el Campeonato Estatal de la Federación Internacional de Powerlifting (IPF), efectuado en esta ciudad.“Es mi primera competencia, soy hija de campeones mundiales que son Alejandra Matus y Manuel Lucero”, manifestó Izkra.A pesar que sólo entrenó dos meses, la heredera de las glorias de sus padres, quien desea escribir un capítulo aparte y una página propia en el powerlifting, en la categoría Open, 55 kilos, comentó que su desempeño fue bueno.“Para ser mi primera competencia con dos meses de entrenamiento, me fue bien, mi máximo fue en peso muerto 110 kilos”, señaló.En sentadilla cargó 90 kilogramos con la barra sobre sus hombros y en bench press, levantó 35.Ahora, la deportista de 23 años, apunta hacia el Campeonato Nacional, a celebrarse en esta frontera, en marzo entrante.“Nos vamos a preparar unos mesecitos más para echarle ganas para el nacional”, expuso.De 41 años, 18 de ellos en esta disciplina, Alejandra sumó un par de primeros lugares en la justa, en Más de 84 kilos y Master 1.Con ello, conquistó un cetro estatal más, se acercó a la veintena de éxitos a este nivel y clasificó al referido nacional.“Ahora sí, muy pesada –la competencia– tuvo mucha presión, vinieron muy buenos competidores. A pesar de la presión, de los cambios del evento, salimos adelante. De repente, íbamos a hacer unos primero y al último nos juntaron a todos y, al pobre entrenador lo pusieron junto con nosotros, sí, se puso suave, no nos pudimos mover en toda la noche –risas–”, mencionó.En sentadilla, a raíz que se le tronó su equipo logró 165 kilogramos, en pecho o press de banco hizo 85 y en peso muerto 187.5 kilos.Lucero, de 43 años, quien participa en Master, Más de 40 años, en Hasta 83 kilos, se ubicó en el segundo puesto.“Hoy –ayer– obtuvimos el segundo lugar. Nos tocó un contrincante –Ricardo Márquez– un poco fuerte, ya nos estaremos preparando mejor para el nacional, ahí nos veremos las caras otra vez”, apuntó.Manuel marcó 235 kilos en sentadilla, 175 en press de banco y 245 kilos en peso muerto.El resultado no dejó satisfecho al levantador con logros y roce en mundiales celebradas en Alemania, Irlanda y Chihuahua, así como en Norteamericanos, en Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero.“No muy contento ya que soy el campeón nacional, entonces, tengo que sacarme el orgullo otra vez y para este nacional volver a lograr este campeonato. Hay que sacar todo el power ahora sí”, manifestó.

