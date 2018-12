Mala suerte en Chicago

El estadio Soldier Field, la casa de los Osos de Chicago en la NFL, no se le da al corredor paseño de los Empacadores de Green Bay, Aaron Jones, que ayer volvió a sufrir la lesión de una rodilla, tal como le pasó el año pasado en ese mismo escenario.Los Empacadores perdieron 24-17 y Jones salió del juego en el primer cuarto después de haber tenido apenas cuatro acarreos para ocho yardas.Hasta ayer, no estaba claro si Jones podrá regresar en lo que resta de la temporada 2018. Los Empacadores jugarán contra los Jets de New York y los Leones de Detroit durante las últimas dos semanas de la temporada, pero fueron eliminados de la contienda por los playoffs ayer.La temporada pasada, Jones se lesionó del ligamento colateral medio el 12 de noviembre en Chicago. Se perdió dos partidos y no regresó hasta el 3 de diciembre.Si la temporada termina para Jones, el paseño acabará su segundo año en la NFL con 728 yardas por tierra y ocho anotaciones.El único corredor sano en la lista de 53 jugadores de los Empacadores es Jamaal Williams, quien produjo 97 yardas totales y un touchdown durante la derrota de ayer en Chicago.Jones inició las primeras dos series y se lastimó durante la segunda serie. Fue visto en la banca con una bolsa de hielo en la rodilla derecha durante la primera mitad, pero fue descartado al inicio del tercer cuarto.Jones llegó al partido como líder corredor de los Empacadores con 720 yardas y se ubicaba en el tercer lugar de la NFL en promedio de yardas por acarreo con 5.6 entre los corredores con al menos 70 intentos esta temporada.El jugador de segundo año tuvo al menos un acarreo de touchdown en cinco partidos consecutivos -con un total de ocho en la temporada- antes del partido de ayer en Chicago.

