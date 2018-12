Listos roles de la Tercera División

Soles en contra de La Tribu y Bravos frente a Cobras Premier serán los partidos de la primera jornada, de este nuevo formato que implementó la rama de la Tercera División Profesional en el Grupo 13. En esta fecha le corresponde descansar a Toros de Coahuila.Esta primera fecha de cinco que comprenden la fase de la Zona ‘A’, se llevará a cabo el sábado 2 de febrero, en el estadio 20 de Noviembre y en el complejo del FC Juárez.En el otro subgrupo quedaron instalados los equipos de Cimarrones, Guaymas, Héroes de Caborca, Huatabampo y Xolos de Hermosillo, todos representativos de Sonora.La implementación de esta nueva fase se debe a lo corta que resultó la primera vuelta de la Temporada 2018-2019, en la que solamente hubo diez jornadas, por lo que ahora serán 14 en total y una fecha de descanso para cada club.De no implementar este formato, la segunda vuelta estaría dando inicio hasta el mes de marzo, situación que no cae bien a los conjuntos que participan en el pelotón número 13 por tener que estar sin actividad mucho tiempo.La segunda jornada de esta fase fue proyectada por la rama de la división para el fin de semana del 8 al 10 de febrero.En esta segunda fecha La Tribu se medirá a Bravos y Toros espera la visita de Soles; Cobras Premier es el equipo al que le corresponde descansar.Del 15 al 17 de febrero se darán los enfrentamientos entre Toros y La Tribu, y Premier ante Soles; Bravos descansa.En la cuarta jornada (22-24 de febrero) Soles jugará de local ante Bravos, mientras que Cobras se mide a Toros. La Tribu de Jorge Villa no verá actividad.Para la quinta y última jornada, programada para desarrollarse del uno al tres de marzo, La Tribu recibe a Cobras y Bravos viaja a Coahuila para enfrentar al conjunto astado. La escuadra que dirige Rafael Guzmán descansará en esta fecha.En la reanudación del rol original, Soles recibe a Bravos; La Tribu espera la visita de Xoloitzcuintles y Cobras Premier se mete a la cancha de los Toros.Dentro del Grupo 13 son tres equipos juarenses los que tienen derecho al ascenso, y cinco en total, ya que se suman Héroes de Caborca y Toros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.