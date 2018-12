Blanquean Potros a Vaqueros

Indianápolis, Indiana— Con la victoria de 23-0 sobre los Cowboys de Dallas, los Colts de Indianápolis se metieron en la pelea directa con los Ravens de Baltimore por uno de los comodines en la Conferencia Americana.A dos semanas del cierre de temporada regular de la NFL, Indianápolis y Baltimore están empatados con marca 8-6, pero los Ravens tienen el boleto a los Playoffs gracias a que tienen mejor porcentaje en juegos de conferencia.Incapaz de concretar en zona roja y sometido en las trincheras, Dallas tuvo su primera blanqueada desde 2003. Vio cortada una racha de 5 victorias al hilo, dejó su récord 8-6 y no pudo asegurar la cima del Este de la Conferencia Nacional.El partido arrancó con un bloqueo de patada para gol de campo sobre el vaquero Brett Maher, en un intento de 48 yardas. Tras la jugada, el balón quedó suelto y fue recuperado por Darius Leonard, de Indianápolis, quien llevó el balón hasta la zona de anotación, pero tras la revisión de la jugada el touchdown fue declinado.Sin embargo, ocho jugadas más tarde los Colts anotaron sus primeros puntos del partido, gracias a un acarreo de una yarda de Marlon Mack, quien hizo ver su suerte a la defensiva texana, a la que le corrió para 139 yardas.En su segunda serie ofensiva, los Cowboys perdieron la posesión del ovoide, a causa de un balón suelto de Ezekiel Elliot cuando su equipo se encontraba a tres yardas de las diagonales, que fue recuperado por Jabaal Sheard, aunque Indianápolis no pudo capitalizar el error.Antes del descanso, los Colts ampliaron la ventaja a 10-0 con un gol de campo de 43 yardas anotado por Adam Vinatieri, en una primera mitad en que los Cowboys no pudieron reflejar su amplia posesión del balón en el marcador.Casi cuatro minutos después de arrancado el tercer cuarto, Mack volvió a anotar para Indianápolis, esta vez con un acarreo de 6 yardas.Y, luego de otro despeje de los Cowboys, el equipo dirigido por Andrew Luck sumÛ tres unidades más a la pizarra, tras el gol de campo anotado por Vinatieri.Ya en el cuarto periodo, el pateador veterano de los Colts tuvo otro contacto certero con el balón para dejar marcador a su favor 0-23 (que a la postre así finalizaría).En la siguiente serie, Dallas entregó el balón en cuarta oportunidad, pero Mack soltó el ovoide dos jugadas después. Y para cerrar con la cadena de errores, Cowboys también perdió la posesión luego de una intercepción sobre Dak Prescott, quien lanzó para 206 yardas.

