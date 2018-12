Buscan ajedrecistas lugar en Olimpiada Estatal

Realizada ayer la segunda fase de la Olimpiada Municipal de Ajedrez, los mejores practicantes del ‘deporte ciencia’ en las categorías Sub 14 y Sub 16 están listos para disputar el 12 y 13 de enero próximo la tercera y última etapa de la justa, en la cual buscarán terminar en primero y segundo sitio y ganar el derecho de integrar el equipo de ocho competidores que representarán a Ciudad Juárez en la Olimpiada Estatal de la disciplina.En Menores de 14 años femenil, Frida Sofía Olivas lideró el grupo de calificadas con cuatro puntos, Alessandra Guadalupe Ruiz sumó tres unidades que le dieron el segundo escaño y Nancy Pérez se ubicó en el tercer puesto, también con tres rayitas.Ximena Contreras, Ximena Rojas y Laura Botello, cada una con un par de puntos avanzaron igualmente a la etapa final como cuarto, quinto y sexto lugar, en forma sucesiva.Alejandro Estrada encabezó el grupo de seis ajedrecistas calificados a la fase final con 3.5 unidades y le siguieron Nicolás García (tres puntos), César García (tres), Jorge Alejandro Herrera (dos y medio), Héctor Manríquez (dos) y Aldo Bejarano (dos).En Menos de 16 años mujeres, clasificaron Joanna Rubí Macías, Dalia R. Martínez y Ana Silvia González, ocupantes de los sitios uno, dos y tres, con dos, uno y cero puntos.Isaac Amparán lideró la competencia en varones Sub 16 con 3.5 rayitas, Mauricio Soto se ubicó en la segunda posición con tres unidades y César Alonso Botello consiguió el tercer sitio también con puntaje de tres, de acuerdo con el criterio de desempate.Jesús Gabriel Meraz, Santiago Zavala y Marcos Armendáriz calificaron con 2.5, dos y un par de puntos por jugador.Ángel Escareño, presidente de la Liga Municipal de Ajedrez, informó que los 21 preseleccionados continuarán hoy con sus entrenamientos en el Centro Cultural de las Fronteras de la UACJ con el maestro internacional Roberto Martín del Campo, de las 16:00 a las 19:00 horas.Escareño destacó que Del Campo tiene en su palmarés una medalla de oro en Olimpiada Mundial, ha sido campeón panamericano y en varias ocasiones, monarca nacional y comparte sus experiencias con los jóvenes talentos de esta ciudad.La referida etapa final se llevará a cabo en el Instituto Ajedrecístico de Ciudad Juárez, en la sala 22 del Parque Central Poniente, a las 9:00 horas, ambos días –12 y 13 enero–.

