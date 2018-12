El que sigue...

Nueva York— Falta definir rival y peso para el pleito que sostendrá el boxeador mexicano Saúl Álvarez el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pero ya hay alguien que tiene el brazo muy levantado.Tanto “Canelo” como su promotor Óscar de la Hoya afirmaron que a principios de año se definirá todo lo referente al siguiente combate, pero se cuenta con información de que el púgil estadounidense Daniel Jacobs lleva ventaja sobre los demás contendientes.“Quiero pelear, estoy listo para esa pelea con ‘Canelo’, si es el campeón tiene que pelear contra los mejores y ese soy yo, creo que en mayo estaría perfecto”, dijo el peleador que enfrentó en marzo de 2018 a Gennady Golovkin, en un combate que resultó demasiado cerrado y que acabó perdiendo por decisión unánime.Jacobs estuvo el fin de semana en el pleito del Madison Square Garden y al final subió al ring a felicitar al tapatío.“Enfrentaremos al que sea, no le rehuimos a ningún peleador. Por ahora vamos a descansar y ya veremos lo que viene”, dijo el tres veces campeón del mundo en distintos pesos.El “Golden Boy” dijo que en este momento Saúl podría exponer el nuevo cetro Supermediano de la AMB o defender el cetro Mediano del CMB que obtuvo en septiembre pasado.“Lo que es un hecho es que Saúl peleará en Las Vegas en mayo, ya en enero sabremos qué título expone y el rival”, comentó el promotor.El empresario Carlos Bremer le hizo llegar al boxeador Saúl Álvarez y al promotor Óscar de la Hoya un mensaje de Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, empresa dueña del estadio Azteca.Tras la victoria en la que el tapatío sometió en el tercer asalto al inglés Rocky Fielding en el Madison Square Garden, Bremer le dio a Cancha más detalles de una plática que sostuvo hace días con Azcárraga.“A mí lo que me dijo (Emilio Azcárraga) fue que para él sería un sueño que lograremos que ‘Canelo’ y Óscar pensaran en el Estadio Azteca pronto, no puso una fecha, pero dijo que el estadio Azteca está a la disposición de ellos y les dará todas las posibilidades para romper ese récord (de Julio César Chávez en febrero de 1993 con 132 mil 247 espectadores). (De la fecha) no sé ese detalle, pero sí me dijo, transmíteles a Óscar y Saúl que el estadio Azteca es de ellos y que se han esa pelea por México”, expresó Bremer.Esta semana Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, reveló que ya habían tenido pláticas, y que la fecha que querían era el 14 de septiembre de 2019, pues en mayo el “Canelo” regresará a la T-Mobile Arena de Las Vegas.Por lo pronto, Saúl dijo que es cosa de sentarse a platicar para ir planeando ese combate, pues no pelea en territorio nacional desde noviembre de 2011.“No he platicado de esto con ellos, pero lo que sea, cualquier parte que sea de México para mí es un honor y siempre es un orgullo, hay que sentarnos a platicar pero para mí pelear en México es un orgullo y es un honor. Quiero volver a pelear en México”, comentó el ahora tricampeón mundial.

