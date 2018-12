Blanquean a Vaqueros

Indianapolis.- El corredor de los Potros de Indianapolis, Marlon Mack, mantuvo su mirada siempre fija hacia enfrente del campo y sus piernas en movimiento.Y sus compañeros de equipo siguieron su ejemplo.La línea ofensiva creó suficiente espacio para que Mack corriera por un récord de carrera de 139 yardas y dos anotaciones, y una mejorada defensa sofocó a la más candente ofensiva de la Liga, ayudando a los Potros a arrasar sobre Dallas 23-0 para quedarse aún con vida al asecho de un lugar en los playoffs de la AFC.“Cuando vi esos agujeros, me dije a mí mismo, ‘sí, este podría ser un muy buen día’”, dijo Mack. “Agujeros como esos no son muy usuales”.Si Mack continúa aprovechándose de esas brechas, no podríamos saber de lo que los Potros serían capaces de hacer si logran asegurar un viaje a la postemporada.Después de haber perdido cinco de sus seis primeros partidos, Indianapolis ha ganado siete juegos al hilo. Andrew Luck continúa jugando el mejor futbol de su carrera y Mack parece estar listo para prosperar junto con el centro titular Ryan Kelly de vuelta en la alineación.La vastamente mejorada defensa de los Potros ha permitido que sus oponentes anoten tan sólo 27 puntos por el transcurso de las últimas tres semanas, incluyendo dos partidos contra los líderes de división, Houston y Dallas, y ésta es su primera blanqueada desde que consiguieran una victoria de 27-0 sobre Cincinnati el 19 de octubre del 2004.“Al ir contra ese equipo, con los jugadores que tienen, es realmente difícil”, dijo el entrenador Frank Reich. “Ellos cuentan con algunos de los mejores jugadores ofensivos en la NFL”.Mientras los Potros celebraban, el equipo de Dallas estaba consternado.Los Vaqueros no pudieron hacer nada con su ofensiva, su defensa pareció agotarse y no lograron asegurar el título de la NFC del Este después de que una racha ganadora de cinco partidos llegara a su fin.Ezekiel Elliott corrió en 18 ocasiones para 87 yardas y atrapó siete pases para 41 yardas. Amari Cooper obtuvo cuatro pases para 32 yardas y Dak Prescott quedó en 24 de 39 pases para 206 yardas con una intercepción.Pero Mack impuso el ritmo del partido con un dinámico acarreo de 19 yardas en su primera posesión, corrió en 22 ocasiones e igualó su récord de carrera de anotaciones por acarreo –todas contra la tercera mejor defensa de la Liga.El resultado: Dallas perdió su primer partido de 100 yardas acumuladas desde la novena semana y tuvo que sufrir su primera limpia desde que perdieran 12-0 ante los Patriotas el 16 de noviembre del 2003.Bucaneros 12, Cuervos 20Baltimore.- El mariscal novato Lamar Jackson desarmó a la defensa de Tampa Bay en un campo empapado, corrió para 95 yardas y lanzó para 131 para otorgarle una victoria de 20-12 a los Cuervos de Baltimore.Designado como el mariscal titular sobre el veterano Joe Flacco hace unos días, Jackson justificó la decisión con una actuación fascinante. El ganador del Trofeo Heisman en 2016 se deslizó entre los tacklers y condujo una opción de pase terrestre de la misma forma en que lo hizo durante sus días de gloria en Louisville.Pieles Rojas 16, Jaguares 13Jacksonville, Florida.- La primera vez que Josh Johnson inicia un juego de la NFL como mariscal titular en siete años terminó con una victoria de 16-13 para Washington contra los Jaguares de Jacksonville.De esa forma, los Pieles Rojas rompieron con una racha de cuatro derrotas seguidas y se mantuvieron dentro del panorama de los playoffs de la Conferencia Nacional.Johnson y Adrian Peterson llevaron a los Pieles Rojas (7-7) hasta la zona de gol de campo en los últimos minutos, y Dustin Hopkins ejecutó un intento de 36 yardas en la última jugada para conseguir la victoria.Washington había perdido todos los partidos desde que el mariscal Alex Smith sufrió una lesión en la pierna que puso fin a su temporada.Los Jaguares (4-11) han perdido nueve de los 10 últimos, lo que plantea preguntas sobre el futuro del entrenador Doug Marrone, del encargado de tomar las decisiones Tom Coughlin y del gerente general Dave Caldwell.Jacksonville tuvo 192 yardas, en otra actuación raquítica bajo el mando de Marrone.Washington fue mejor, sobre todo al final del juego.Johnson, el cuarto mariscal titular del equipo en varias semanas, lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Jeremy Sprinkle con 5:47 minutos restantes para empatar el partido. Completó 16 pases de 25 intentos para 151 yardas. También corrió para 49 yardas.Empacadores 17, Osos 24Chicago.- Mitchell Trubisky lanzó para dos touchdowns, Eddie Jackson cortó una racha sin precedente de Aaron Rodgers sin intercepciones, y los Osos de Chicago aseguraron el título en el Norte de la Nacional, al vencer 24-17 a los Empacadores de Green Bay.Los Osos (10-4) no avanzaban a los playoffs desde 2010, cuando se coronaron también en la División Norte. Amarrar el boleto con un raro triunfo sobre sus odiados rivales hizo el logro aun más dulce.La derrota, combinada con el triunfo de Minnesota por 41-17 sobre Miami, mantiene a Green Bay fuera de la zona de postemporada, de la que se ausentaría por segundo año consecutivo.Chicago había perdido nueve de 10 duelos frente a los Empacadores (5-8-1). Pero los Osos consiguieron su primer viaje a playoffs en ocho años, merced a su séptimo triunfo en ocho duelos.Halcones Marinos 23, 49ers 26, TESanta Clara, California.- Robbie Gould convirtió un gol de campo con 3:06 minutos restantes en la prórroga, y los 49ers de San Francisco cortaron una seguidilla de 10 derrotas ante los Halcones Marinos de Seattle, al derrotarlos por 26-23.Nick Mullens lanzó para 275 yardas y un touchdown, con lo que ayudó a que los 49ers (4-10) hilvanaran triunfos, algo que no habían conseguido en la temporada. Richie James Jr. devolvió 97 yardas una patada, hasta la zona de anotación, en tanto que Gould acertó cuatro goles de campo.San Francisco no derrotaba a Seattle, su rival de división, desde 2013.Leones 13, Bills 14Orchard Park, Nueva York.- Josh Allen lanzó un pase de 42 yardas para que Robert Foster anotara en los albores del cuarto período, y los Bills de Buffalo superaron 14-13 a los Leones de Detroit, quienes quedaron prácticamente sin esperanza alguna de avanzar a los playoffs.Allen anotó también en un acarreo de tres yardas y completó 13 de 26 envíos para 204 yardas por aire, sin regalar balones. Foster realizó cuatro recepciones para 108 yardas, con lo que rebasó las 100 por tercera vez en cinco compromisos desde que fue ascendido desde el equipo suplente.Buffalo (5-9) estaba en desventaja por 13-7 cuando Allen se mostró paciente en la bolsa de protección. Esperó a que Foster completara una trayectoria que se desvió a la banda derecha.Foster estaba desmarcado y atrapó el pase de Allen.Patriotas 10, Acereros 17Pittsburgh.- El novato Jaylen Samuels corrió para 142 yardas y realizó una atrapada clave en tercer down durante el cuarto periodo, para que los Acereros de Pittsburgh derrotaran 17-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra.Samuels jugó su segundo encuentro de inicio como reemplazo del lesionado James Conner, y Pittsburgh cortó una racha de tres derrotas consecutivas.Ben Roethlisberger lanzó para 235 yardas, con dos touchdowns en la primera mitad. Vio interceptados dos de sus envíos, pero los Acereros (8-5-1) siguieron adelante de Baltimore en la División Norte de la Conferencia Americana.Titanes 17, Gigantes 0East Rutherford, Nueva Jersey.- Por segundo encuentro consecutivo, Derrick Henry logró una gran actuación, con 33 acarreos para 170 yardas y dos anotaciones, en la victoria de los Titanes de Tennessee por 17-0 sobre los Gigantes de Nueva York.Los Titanes mantuvieron vivas sus esperanzas de avanzar a los playoffs y sepultaron las de Nueva York.El 6 de diciembre, Henry logró un récord de la franquicia con 238 yardas y cuatro anotaciones, en una victoria sobre Jacksonville. Eta vez, anotó en acarreos de una yarda en el primero y en el tercer cuarto.Eso fue todo lo que requirió la defensiva de los Titanes durante una jornada lluviosa en el Metlife Stadium, donde maniató a Saquon Barkley (31 yardas en 14 acarreos). Así, Tennessee hiló su tercera victoria consecutiva.Cardenales 14, Halcones 40Atlanta.- Julio Jones realizó una atrapada acrobática a un pase de Matt Ryan para anotar, y los Halcones de Atlanta cortaron una racha de cinco tropiezos consecutivos, al arrollar 40-14 a los Cardenales de Arizona.Deion Jones interceptó un envío y devolvió el balón hasta la zona prometida en los albores del encuentro.Los Halcones (5-9) obligaron a tres pérdidas de balón y capturaron siete veces a Josh Rosen –la mayor cifra para ambos equipos en la campaña. Arizona (3-11) ha perdido dos compromisos al hilo y cinco de seis bajo las órdenes del entrenador Steve Wilks, quien está en su primer año dentro de la NFL.Julio Jones atrapó seis pases para 82 yardas, todo en la primera mitad. Su anotación de 22 yardas en los últimos segundos antes del intermedio colocó a los Halcones arriba por 26-7.Jones superó la cobertura de Patrick Peterson en la banda izquierda, eludió al esquinero y se retorció para lanzarse por el balón.Delfines 17, Vikinos 41Minneapolis.- Dalvin Cook impuso las mejores estadísticas de su carrera, con 136 yardas y dos anotaciones en 19 acarreos, y los Vikingos de Minnesota redescubrieron su ataque terrestre para aplastar 41-17 a los Delfines de Miami.Minnesota siguió controlando un boleto para la postemporada.Latavius Murray añadió 68 yardas y un touchdown por tierra en 15 de los 40 acarreos realizados por el equipo, la mayor cifra de los Vikingos en la temporada. Minnesota (7-6-1) consiguió touchdowns en cada una de sus primeras tres series bajo el mando del coordinador ofensivo interino Kevin Stefanski.La defensiva se encargó después de poner el encuentro en la congeladora.Anthony Barr y Danielle Hunter lograron dos capturas cada uno, de las nueve que sufrió Ryan Tannehill. Ello implicó una pérdida total de 71 yardas para los Delfines (7-7).Miami se estrelló tras una semana de euforia por el triunfo sobre Nueva Inglaterra con aquella jugada de 69 yardas y doble pase lateral en los últimos segundos.Raiders 16, Bengalíes 30Cincinnati.- Joe Mixon brindó otra gran actuación, al correr para 129 yardas y un par de anotaciones, lo que permitió a los Bengalíes de Cincinnati vencer 30-16 a los Raiders de Oakland y cortar una de las rachas más largas de derrotas bajo las órdenes del entrenador Marvin Lewis.Los Bengalíes (6-8) habían perdido cinco duelos en fila –su tercera peor seguidilla durante las 16 campañas de Lewis en el puesto–, antes de chocar contra un equipo que atraviesa por problemas incluso peores.Un acarreo de 16 yardas de Mixon terminó en las diagonales, a 4:04 minutos del final. Cincinnati aseguró así una victoria que no conseguía desde octubre.Con esa jugada, Mixon coronó su segundo duelo seguido con 100 yardas.Los Bengalíes cerraron su campaña como locales ante otra baja afluencia de público. Sólo se vendieron 44 mil 568 boletos. Cincinnati tuvo la segunda cifra más baja de espectadores en las 19 temporadas del Paul Brown Stadium, lo que evidencia la frustración durante otra campaña decepcionante con Lewis.Los Raiders (3-11) piensan ya en el año próximo. Destituyeron el lunes al gerente general Reggie McKenzie y tenían poco que ganar o perder ante los Bengalíes.