Llega Yonder Alonso a Medias Blancas

Chicago— Los Medias Blancas adquirieron al primera base Yonder Alonso en un cambio con los Indios de Cleveland que le da a Chicago otro bate productor.Chicago envió al jardinero de ligas menores Alex Call a Cleveland por el cubano Alonso, que bateó para .250 con 23 cuadrangulares y 83 carrera remolcadas en 145 partidos este año durante su única campaña con los Indios.Ha sido una semana atareada para Cleveland, que cambiaron al toletero Edwin Encarnación y el jugador de cuadro Yandy Díaz y readquirieron al inicialista Carlos Santana en un canje de tres equipos en el último día de las reuniones invernales de las Grandes Ligas en Las Vegas.Cleveland pudiera no haber terminado con el mercado. El club ha ponderado cambiar al as Corey Kluber o al abridor Trevor Bauer. Los Indios tienen necesidades en los jardines y están tratando de fortalecer su bullpen.Chicago ya cuenta en primera base con el también cubano José Abreu, pero éste jugó solamente 128 partidos la temporada pasada debido a lesiones y podría ver más actividad como bateador designado con la llegada de Alonso.Alonso llegó a las mayores con los Rojos en el 2010. En su carrera batea .265, con 90 jonrones y 389 empujadas en 951 partidos con Cincinnati, San Diego, Oakland, Seattle y and Cleveland.El contrato de Alonso incluye una opción del club para el 2020 por 9 millones de dólares, con una cláusula de rescisión de 1 millón. La opción se vuelve garantizada si Alonso tiene 550 actuaciones en el plato el año próximo o mil 100 en el 2018 y el 2019 combinados, y se pasa un examen físico al final de la campaña próxima.

