Cruz Azul y América: matar o morir

Ciudad de México.- Luego de un primer partido que no cumplió con las altas expectativas generadas por una de las finales más anticipadas en México en los últimos años, América y Cruz Azul vuelven a verse las caras hoy por la noche para dirimir al monarca del torneo Apertura.El encuentro de ida, disputado el pasado jueves entre dos de los equipos más populares del país, terminó con un empate sin goles. La Máquina puso en aprietos al portero argentino Agustín Marchesín con un remate de cabeza de Julio César Domínguez a los nueve minutos y sobre el final estuvo cerca de llevarse la victoria con un disparo de media distancia del extremo español Édgar Méndez que sacudió el travesaño.Para el choque de hoy tendrá que salir un ganador y en caso de empate luego de los 90 minutos se contemplan tiempos extras o penales.Por esa vía se coronó América en la última final entre ambos, disputada en el Clausura 2013.Después de coronarse en el torneo Invierno 97, La Máquina ha perdido cinco finales de Liga y antes de esta temporada se había ausentado de la Liguilla en siete de las pasadas ocho temporadas.Pero liderados por Caixinha y con una inversión en fichajes que rondó los 45 millones de dólares, Cruz Azul recuperó el protagonismo perdido y lideró el torneo prácticamente de punta a punta.Si se corona ante América, Cruz Azul no sólo ajustaría cuentas con su verdugo de 2013, sino que además conquistaría ese noveno cetro que se le ha negado. Lo más importante es sacudirse el estigma de equipo perdedor que no sabe ganar campeonatos importantes. Además de las cinco finales de Liga perdidas desde su triunfo en el Invierno 97, los celestes han caído en una final de la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de Campeones de la Concacaf (2008-09, 2009-10).América se coronó campeón por última vez en el Apertura 2014 y desde entonces lo más cerca que ha estado de consagrarse fue en el Apertura de 2016, en el que perdió en penales contra Tigres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.