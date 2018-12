Sin límites

Afectado desde su nacimiento por una enfermedad que impidió el desarrollo de sus músculos y articulaciones, Jesús Rivas, practicante del powerlifting o levantamiento de potencia, no conoce límites a la hora de estar en el rack y bajo la barra ha obtenido títulos en eventos de diverso corte, desde locales hasta mundiales.Rivas Arroyo, de 29 años, compite en el límite de Hasta 56 kilogramos, en la categoría de capacidades diferentes e incluso, en más de una ocasión ha superado a atletas convencionales.De corazón valiente y férrea voluntad, Jesús, quien trabaja como ‘cerillito’ en un centro comercial, en la capital del estado, empleo que le permite cubrir los gastos de las diferentes eventos en los que participa, se unió hace siete años a los entrenadores Rubén Hernández y Adolfo Moreno, quienes lo han llevado por el camino del deporte, el bienestar y la salud.Con base en la perseverancia y en la constancia, ha forjado un camino de éxito y se ha ganado a pulso el respeto de los adeptos y practicantes de esta disciplina.“Él llegó con nosotros a entrenar, a empezar a vernos entrenar la potencia y le empezó a gustar”, declaró Hernández.Interesado en este rudo deporte, Rivas fue invitado por los citados coaches a practicar con ellos y, hasta la fecha, los ha sorprendido con su entrega y dedicación en el día a día.“Empezamos a invitarlo aquí con nosotros y a pesar de sus impedimentos físicos que tiene nunca se ha ‘rajado’, siempre entrena al cien por ciento”, expresó.Para Hernández González, el powerlifting le ha servido a Jesús para mantener una actitud positiva ante la adversidad y frente a cualquier obstáculo, como su dificultad para hablar y caminar.“Eso es lo que le ha ayudado a él para seguir adelante, porque siempre está alegre, los entrenamientos lo hacen que sea una persona positiva y que piense en nada más sacar adelante a su deporte y a su familia, ya que él trabaja de ‘cerillito’ y con eso él sustenta su hogar y paga su inscripción y todo en el gimnasio”, subrayó.Moreno Martínez comentó que, a pesar de su padecimiento, los padres de Jesús, -quien ayer vio acción en el Campeonato Estatal de Powerlifting de IPF, en esta ciudad-, lo encargaron con ellos para guiarlo en la disciplina.“Sus padres no lo han encomendado a nosotros para traerlo en lo que es la potencia. Durante siete años no ha dejado de insistir en lo que es el powerlifting”, destacó.El instructor resaltó que Jesús no tiene problema alguno en ejecutar las tres modalidades de powerlifting: sentadilla, el press de banco y peso muerto y es el único en su categoría que lo hace.“Él tiene su competencia en hasta 56 –kilos–, puede competir con personas capaces y en su categoría de capacidad diferente. Venimos hace poquito aquí y se dio el lujo de ganarle a tres muchachos de su mismo peso corporal y de su misma edad, se puede decir”, subrayó.Dentro de los títulos obtenidos están los campeonatos nacionales celebrados en Ciudad de México; Toluca, Estado de México; Lagos de Moreno, Jalisco; Ensenada, Baja California y en Mazatlán, Sinaloa.Igualmente en el mundial efectuado en Jiménez, Chihuahua.“Nunca se ha hecho para atrás”, enfatizó.

