América femenil es campeón de Liga MX

Monterrey, México— América femenil se coronó campeón por primera vez en su historia luego de vencer en tanda de penales 3-1 (3-3 global) a Tigres, en un duelo que resultó dramático de principio a fin.Las Águilas se metieron al Estadio Universitario, esta noche más parecido a una caldera, ante casi 42 mil espectadores y le plantaron cara a las indomables, que pese a contar con una de las plantillas más poderosas de la Liga MX Femenil, no fueron capaces de doblar al conjunto de Leonardo Cuéllar.Las de Coapa soportaron los embates de las felinas durante los primeros minutos, sobre todo los latigazos de Lizbeth Ovalle, quien les hizo pasar un infierno durante el duelo de ida en el Estadio Azteca.Pese a que no había claridad al ataque, América se encontró con el primer gol del partido cuando, en un tiro de esquina, Diana González, quien también marcó en la ida, se anticipó a la marca de Greta Espinoza y conectó el esférico para anotar el 1-0 ante la sorpresa de todo el Universitario.Ya para la segunda parte, Tigres se volcó al ataque, obligó a que América retrocediera en sus líneas e intentó hacer daño por todos lados.Al 49', Katty Martínez estrelló el balón en el travesaño tras golpear suave dentro del área, y en el 69', Nayeli Rangel tuvo la misma suerte al sacar un potente disparo imposible de detener para Cecilia Santiago.La jugada de Rangel no terminó ahí. Espinoza recuperó el esférico, se internó en el área y fue derribada por una americanista, ganando un valioso penal.Liliana Mercado fue la encargada de cobrar y empatar el partido al 71'.América apostó a cuidar el empate, a cerrar los espacios y defenderse con uñas y dientes, lo que tanto le costó durante el duelo de ida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.