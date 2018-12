Berlín, Alemania— Borussia Dortmund sufrió para conseguir el sábado una victoria como local 2-1 sobre Werder Bremen para extender su ventaja en la cima de la Bundesliga y llevarse el título honorario de “campeón del otoño”.En las otras tres ocasiones en que Dortmund finalizó la primera mitad de la campaña como líder (en 1994, 1995 y el 2010) el equipo ganó la liga.“Eso no quiere decir mucho”, dijo el técnico Lucien Favre. “Aún nos quedan dos partidos importantes antes de la pausa de invierno”.Los goles del delantero español Paco Alcácer y Marco Reus en la primera mitad fueron suficientes para que Dortmund abriese una ventaja de nueve puntos sobre Borussia Moenchengladbach y Bayern Munich, separados por diferencia de goles en segundo y tercero, respectivamente.Alcácer no tuvo que esperar mucho para su onceavo gol de la campaña, líder en la liga, rematando de cabeza un tiro libre de Raphael Guerreiro a los 19 minutos. El juez de línea alzó la bandera para posición adelantada, pero el VAR corrigió la decisión y el gol fue confirmado.Minutos más tarde, el juvenil extremo inglés Jadon Sancho dio la asistencia para el gol de Reus, pero Max Kruse acercó a Bremen con un brillante disparo al ángulo poco después.Por otro lado, Bayern Múnich mantuvo su presión sobre Dortmund al vencer 4-0 a Hannover.Joshua Kimmich dio un buen arranque a Bayern, definiendo de volea junto al primer poste luego de apenas un minuto. David Alaba anotó el segundo con un bombazo desde 20 metros a la escuadra.Serge Gnabry marcó el tercero a inicios de la segunda mitad, cuando ya los de casa habían abandonado cualquier esperanza de rescatar un punto al partido.Michael Esser fue el mejor jugador de Hannover, pero el desafortunado arquero no pudo impedir que Robert Lewandowski marcase el 4-0 con su 10mo gol de la campaña.

