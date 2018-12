Regresan Soles en febrero

Con la intención de que el arranque del grupo 13 sea un mes antes, la rama de la Tercera División Profesional decidió abrir cuatro jornadas más para la segunda vuelta del Torneo 2019.“Todo indica que el torneo en nuestro grupo va a iniciar el 1 de febrero, ya que se proyectan cuatro juegos más en la segunda vuelta. Se acordó llevar a cabo cuatro partidos más entre los equipos de la zona”, comentó el entrenador de Soles, Rafael Guzmán.En el caso de la escuadra soleada tendría que enfrentar a Bravos, Cobras, La Tribu, además de Toros de Coahuila.“Esto se debe a que nuestro torneo es muy corto, son pocos juegos, y si no se implementa este nuevo formato, el torneo debería iniciar hasta marzo y la verdad es que necesitamos tener más competencia, más ritmo”, afirmó el estratega juarense.Ante esta implementación, Soles primero jugará ante La Tribu, luego lo hará ante Toros, vendrá el juego con Bravos y finaliza con Cobras, posteriormente comenzará el torneo regular, donde deberá encarar en la primera jornada de la segunda vuelta a Bravos.El entrenador Guzmán también habló de lo que fue la primera parte del torneo para el conjunto soleado.“En un principio creo que el equipo estuvo bien, lamentablemente venimos de más a menos, aunque ya hemos encontrado las respuestas. Ahora la curva tiene que ser ascendente. Diría que fue un torneo bien a secas, pero con muchas oportunidades para mejorar”, dijo.Con el conjunto de Bravos, como el mejor exponente del grupo 13 y con Soles de Juárez, como el más destacado de los clubes con derecho al ascenso, finalizó la primera mitad de la Temporada 2018-2019 de la Liga TDP.La Tribu fronteriza cerró de buena manera la primera vuelta del torneo y gracias al segundo aire que tomó en la competencia pudo catapultarse a la cuarta posición general del decimotercer pelotón.Cobras Premier, el cuarto conjunto juarense que participa en la rama, concluyó en el sótano de este mismo sector.“Siendo honesto, contra Huatabampo y Xolos fue muy injusto el marcador, sé que esto es de goles, pero fuimos mejores. Contra La Tribu fue una derrota muy dura, muy aplastante, y creo que obedeció a muchos factores que hemos descuidado, como la falta de gol y falta de concentración de algunos jugadores”, aseveró Guzmán.“Ahora tenemos que volver a retomar el paso ganador, no estamos lejos de eso y poco a poco iremos mejorando, no tengo ninguna duda”, añadió.

