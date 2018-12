Sufre Madrid para vencer al Rayo

Madrid, España— El Real Madrid de nueva cuenta sacó una sufrida victoria el sábado por 1-0 ante el Rayo Vallecano en la jornada 16 de la Liga de España, con lo que ahora debe preparar su viaje para afrontar el Mundial de Clubes.El francés Karim Benzema consumó una gran anotación a los 13 minutos, al mandar a las redes un pase dentro del área de Lucas Vázquez.El cuadro merengue ligó su tercer triunfo para llegar a 29 puntos y ser tercero antes de participar en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes, en el que enfrentará en la ronda de semifinales al conjunto japonés Kashima.El Rayo Vallecano se estancó con 10 puntos en la penúltima posición al sufrir su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas.Los merengues volvieron a padecer ante un rival que en el papel era inferior, pero que les complicó la victoria, como ha sucedido con recurrencia en la temporada.Benzema marcó su séptimo tanto en ocho partidos ante el Rayo Vallecano luego de mandar un largo trazo a Vázquez, quien le devolvió el esférico en el área, donde el francés definió con una media vuelta a los 13.Los visitantes tuvieron la opción de igualar tres minutos después con un cabezazo de Emiliano Velázquez, que apenas pasó a un lado de la meta defendida por el belga Thibaut Courtois, quien fue la figura del partido.El Madrid pudo ampliar, pero corrió con mala fortuna cuando Marco Asensio falló un mano a mano con el arquero macedonio Stole Dimitrievski a los 17 y el volante alemán Toni Kroos estrelló un disparo desde fuera del área a los 36.En el complemento los merengues apenas tuvieron opciones y en una de ellas Sergio Ramos remató un centro con la cabeza para mandar el esférico a las redes, pero el tanto fue invalidado por un fuera de lugar.Las preocupaciones de los locales crecieron cuando Benzema pidió su cambio a los 78 en un cierre de partido que fue dramático para su equipo.En tiempo de reposición Courtois salvó en un par de ocasiones la caída de su marco primero en un tiro en el centro del área de Alex Alegría y luego en el contrarremate de Santiago Comesaña a segundos de la conclusión. Con el silbatazo final hubo silbidos desde las gradas del Estadio Santiago Bernabéu por la exhibición del equipo, que se volvió a desdibujar y a pedir el final de un juego para no perder puntos.“Tuvimos la oportunidad de matar el partido en la primera parte y no lo hicimos, luego tuvimos que jugar muy juntos para no recibir goles”, analizó el central francés Raphael Varane.En otro partido, el ariete francés Antoine Griezmann marcó un doblete y dio una asistencia para que el Atlético de Madrid rescatara la victoria 3-2 en su visita al Real Valladolid.Griezmann firmó su sobresaliente actuación con un tanto a los 80 minutos con un remate dentro del área; a los 26 dio un gran pase que definió el croata Nikola Kalinic y momentos antes del descanso marcó por vía del tiro penal.El zaguero Fernando Calero acortó la desventaja por el Valladolid, con un remate de cabeza a un saque de esquina a los 57 y con un autogol de Saúl se igualó momentáneamente el duelo a los 63.La también sufrida victoria impulsa al cuadro colchonero a tener 31 puntos y empatar al Barcelona (que juega el domingo ante el Levante) en la cima; el Valladolid se queda con 20 puntos en la 12da posición.

