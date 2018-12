Se llevan pretemporada a Cancún

Con las ausencias de Rodrigo Prieto, Aarón Gómez, Matheus Cotulio y Magno Aparecido –quienes están transferibles–, así como de Alan Sánchez, los Bravos FC Juárez viajaron ayer por la mañana a Cancún, Quintana Roo, donde continuarán con su pretemporada rumbo al Clausura 2019 y sostendrán tres partidos de preparación contra Cafetaleros Tapachula, Venados FC y una escuadra de Segunda División.“Hay algunos jugadores que están transferibles, que están con negociaciones con otros equipos, que ha habido interés y que, por otro lado, buscamos renovar en algunas líneas, en algunas posiciones. Se quedó Rodrigo, se quedó Matheus, Magno y Aarón Gómez, con opciones de otros equipos, y si no, bueno, acá tienen las puertas abiertas”, declaró el entrenador Gabriel Caballero.De ellos, Prieto Aubert reunió 449 minutos en la liga, en fase regular, con dos goles anotados, más 54 en Liguilla.Cotulio Bossa tuvo 198 minutos en la cancha y tres en Liguilla; Gómez Gómez, 112 y uno en la etapa final, con un tanto marcado y, Aparecido de Andrade, 109 más 148 en finales.El FC Juárez voló ayer con tres cancerberos en sus filas: Enrique Palos, Iván Vázquez Mellado y Marco Canales.“Alan se queda, tratando de, también, irles dando a los jóvenes de la Tercera División su desarrollo, su progreso, su trabajo para que, bueno, ir teniéndolos en cuenta. Cada vez el tema de los minutos es mayor y hay que tener más alternativas”, expuso.Dentro de la plantilla que partió ayer a Quintana Roo, están ocho jóvenes futbolistas sometidos a evaluación por el director técnico, entre ellos, el delantero Armando Franco.“Por supuesto que son jugadores que hemos estado siguiendo, que los hemos estado incorporando en algunos entrenamientos en la semana. Son chicos que han mostrado buenas características, personalidad, que todo eso son las cosas que hay que irle afinando a los jóvenes. La cuestión en los aspectos físicos, de masa muscular, y todo, entonces, les va a venir bien hacer esta pretemporada”, apuntó.Acerca de refuerzos para la escuadra comentó que la dirigencia del club negocia algunas incorporaciones en varios puestos y espera que la próxima semana puedan confirmarse.“Futbolistas mexicanos, todavía, igual, hay tiempo porque ahora no ha sido como siempre han sido los drafts de un día, dos días, con negociaciones, entonces los jugadores se pueden ir negociando hasta el veintitantos”, expuso.En cuanto a los extranjeros indicó que no es fácil conseguir los jugadores que él desea y manifestó que entre nacionales y no, serán cuatro los refuerzos del equipo.Caballero Schiker afirmó que el conjunto está a la mitad del proceso de preparación rumbo al siguiente torneo.“Aunque son entrenamientos como normalmente lo acostumbramos hacer, integrales, y donde aprovechar jugar algunos amistosos ahí en la ciudad de Cancún”, expuso.Los Bravos enfrentarán este lunes 17 a una escuadra de Segunda División, el miércoles 19 le harán frente a los Cafetaleros y el sábado 22, el último día de estancia del equipo en el caribe, irán contra los Venados FC, ahora a cargo de Sergio Orduña.Cumplido el trabajo en el citado destino turístico, los Bravos volverán a esta ciudad el próximo sábado 22 y reportarán a los entrenamientos después de Navidad, el miércoles 26 del mes en curso.

