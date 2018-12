Antes de tomar tres semanas de descanso, en el cierre de los entrenamientos en este año, los Centauros de Ciudad Juárez, realizaron ayer su segundo scrimmage de la pretemporada, en el campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga, de cara a su debut en la campaña 2019 de Futbol Americano México (FAM), en febrero próximo.Previo al partido, Steve White, coordinador defensivo de Centauros, manifestó que las defensas ganan campeonatos y la intensidad en esta parte del juego va a ser el sello del equipo.“Siento que la defensa va a ser una parte fundamental para poder llegar a conseguir un campeonato, siento que poco a poco vamos a llegar al nivel que espero, que busco y, sin lugar a dudas, las defensas ganan campeonatos”, manifestó.White comentó que uno de sus compromisos con Ciudad Juárez es dejar el sello de la defensiva de Centauros.Sin embargo, afirmó que este aspecto no será el punto de arranque de la escuadra local.“No, en futbol necesitas ofensiva, defensiva, equipos especiales, coaches, staff médico, es un esfuerzo conjunto donde cada parte necesita a la otra, necesitamos todo”, apuntó.Lequan Mc Whorter, tacle defensivo de 32 años, surgido de la preparatoria Andress, de El Paso, Texas, becado por Oklahoma State en la NCAA, comentó que nadie esperaba que a su edad estuviera activo.“El proyecto era algo inesperado y siento que encaja mucho en mi personalidad, soy una persona no muy ordinaria. Me gusta hacer lo que normalmente no se piensa que vaya a hacer. Nadie pensaría que a mis 32 años estuviera jugando todavía y lo veo como una oportunidad”, manifestó.Kalil Sharif, corredor originario de Virginia, donde cumplió su carrera estudiantil, en la preparatoria y en la universidad, afirmó que ayudará a los Centauros con touchdowns.“Mi contribución es anotar, mantener a la defensa fuera del campo, evitar que se canse y divertirme es mi mayor objetivo”, dijo.Después de sumarse al equipo y de entrenar por varias semanas con sus nuevos compañeros, Sharif afirmó que la convivencia entre los integrantes de Centauros es muy buena.“Se ha ido formando una hermandad cada vez más con los jugadores de aquí de Juárez y de Chihuahua y obviamente con los siete que vengo de El Paso a los entrenamientos. Estoy muy contento por el ambiente que hay dentro del equipo”, afirmó.

