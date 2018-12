Lozano y Gutiérrez presentes en victoria

Eindhoven, Holanda—Con Hirving Lozano y Erick Gutiérrez como titulares y participando los 90 minutos, el PSV derrotó 4-0 al Heracles para extender su dominio como líder de la Eredivisie.El conjunto granjero encontró a un rival a modo, y sin exigirse de más, lo dominó de principio a fin.PSV abrió el marcador en el minuto 12, cuando Jorrit Hendrix se combinó con Steven Bergwijn, para que éste colocara el 1-0, que significó también su octavo gol de la temporada.Los visitantes no bajaron la intensidad, controlaron el balón y no le dieron respiro al Heracles, pero no lograban generar peligro hasta que al 33', Daniel Schwaab remató de cabeza un buen centro para poner el segundo de la escuadra de Mark van Bommel.Tanto “Chucky” como “Guti” se mantenían activos en el duelo, pero con pocas opciones claras para marcar diferencia.Ya en el 79' apareció Lozano y ejecutó un buen servicio para que apareciera Denzel Dumfries y con un testarazo sentenciara el 3-0 que dejó en la lona al Heracles.Todavía al 91', Gastón Pereiro, quien había errado una pena máxima minutos antes, se redimió y puso el cuarto tanto con un cabezazo, para cerrar la goleada.Con este resultado, el PSV suma 45 puntos en el campeonato, con apenas una derrota en 16 partidos disputados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.