Remontan Texanos

East Rutherford, Nueva Jersey.- Deshaun Watson lanzó un pase de touchdown de 14 yardas a DeAndre Hopkins cuando faltaban 2:15 para el final, y los Texanos de Houston le dieron la vuelta al marcador para vencer ayer 29-22 a los Jets de Nueva York.Luego que Sam Darnold y los Jets se adelantaron por primera vez en el partido tras el acarreo de dos yardas para touchdown de Elijah McGuire, Watson y los Texanos (10-4) replicaron de inmediato.Un holding señalado al esquinero Morris Claiborne en tercer down prolongó la posesión, y Watson completó pases de 20 y 3 yardas con Demaryius Thomas y de 7 yards con Hopkins para llegar a la 14 de Nueva York. Acto seguido, Watson ubicó a Hopkins moviéndose por el lateral izquierdo y soltó un pase que el receptor logró atrapar pese a la asfixiante marca de Claiborne.El gol de campo de 40 yardas de Ka’imi Fairbairn puso el marcador 29-22 con 54 segundos por jugar.Darnold y los Jets (4-10) tuvieron otra oportunidad para empatar –o sacar la victoria– pero Houston resistió.Vaqueros-PotrosLos Vaqueros de Dallas transformaron una campaña mediocre en un posible regreso a la postemporada de la mano de una feroz defensiva y de un Amari Cooper que revitalizó el ataque desde su llegada mediante un canje con Oakland en octubre. Sus próximos rivales, los Potros de Indianapolis, saben una o dos cosas sobre transformaciones.Andrew Luck, el mariscal de los Potros, reapareció esta temporada después de perderse todo el año anterior con una lesión de hombro y retomó las cosas justo donde las había dejado. Es quinto en la NFL con 3 mil 759 yardas y segundo con 34 pases de anotación para convertir a Indianapolis en el octavo mejor ataque y darle una foja de 7-6 un año después de una pesadilla de 4-12.Será una dura prueba para unos Vaqueros (8-5) montados en una racha de cinco victorias, incluidas dos sobre los aún campeones Águilas y una sorprendente ante los Santos, para colocarse a un paso de los playoffs.Nada de esto hubiera sido posible sin la segunda mejor defensiva de la NFL, que admite apenas 18.9 puntos en promedio, y sin un ataque que encontró nueva vida desde el arribo de Cooper.¿Cuánto ayudó Cooper a la ofensiva de los Vaqueros? Antes de su llegada, el equipo tenía apenas dos partidos de más de 230 yardas aéreas. Tras su llegada, Dallas promedia 259, tiene marca de 5-1 y Cooper es líder de la NFL en ese lapso con 642 yardas producto de 40 recepciones, seis de ellas de touchdown.Buscan Acereros cortar mala racha ante PatriotasLo que en algún momento fue una temporada prometedora para los Acereros de Pittsburgh se ha convertido en una crisis. Y la situación amenaza con empeorar.Por si no fueran suficientes las tres derrotas consecutivas, la lesión del corredor James Conner o una ventaja apenas marginal de medio juego en la cima del Norte de la Conferencia Americana, los Acereros se miden hoy con un enemigo que ha demostrado ser indescifrable para Pittsburgh en los últimos años: los Patriotas de Nueva Inglaterra.Desde que el mariscal Tom Brady y el coach Bill Belichick iniciaron su dinastía en 2001, los Patriotas (9-4) tienen registro de 11-3 ante Pittsburgh, incluyendo playoffs, y están 4-0 en sus últimos enfrentamientos de campaña regular.En 10 partidos de temporada regular ante Pittsburgh, Brady promedia 312.4 yardas por encuentro y suma 25 touchdowns a cambio de sólo cuatro intercepciones. Por su parte, el ala cerrada Rob Gronkowski promedia 111 yardas por duelo ante Pittsburgh, incluyendo 168 en el triunfo por 27-24 de la campaña anterior. La defensiva de Pittsburgh, 16ta de la Liga, tendrá las manos llenas.Los duelos...Vaqueros en PotrosSi los Vaqueros de Dallas ganan su sexto partido consecutivo asegurarán el título de la NFC del Este en Indianapolis hoy.Si los Potros consiguen la victoria, entonces eliminarán a los Vaqueros y se colocarán ellos mismos como los verdaderos contendientes por un lugar en los playoffs de la AFC.Con tres partidos restantes, Dallas tiene el control de su división, gracias a una poderosa defensa y al revitalizado juego por aire con la adición de Amari Cooper.Indianapolis está contendiendo por el comodín de la AFC.Patriotas en AcererosLos Patriotas han ganado los últimos cinco enfrentamientos. Claro está que la versión del 2017 es inolvidable: Roethlisberger lanzó una intercepción en la zona de anotación con 5 segundos restantes, luego que el aparente touchdown definitivo del ala cerrada Jesse James con 29 segundos en el reloj fuera anulado tras una revisión. Los oficiales determinaron que el balón había tocado el suelo cuando James intentaba controlar el ovoide al estirarse sobre la línea de gol.Por lo que la Liga enmendó la regla durante la temporada baja.Águilas en CarnerosAhora que los Carneros protagonizaron su actuación de puntaje más bajo con Sean McVay como entrenador, una derrota de 15-6 ante los Osos, intentarán evitar fracasar en partidos consecutivos mientras McVay siga al mando. De hecho, McVay ha ganado al menos dos partidos seguidos después de cada una de sus siete derrotas en su carrera.El mariscal de las Águilas, Carson Wentz está batallando con una lesión en su espalda.Titanes en GigantesNueva York una vez tuvo una marca de 1-7, aun así tiene pocas posibilidades de llegar a los playoffs. Una reestructurada línea ofensiva le ha dado tiempo a Eli Manning para demostrar que aún no está acabado, y para el corredor novato Saquon Barkley desatar toda su furia.Tennessee ha acumulado por lo menos 400 yardas en cada uno de sus dos últimos partidos, y no ha podido conseguir un tercero desde octubre del año 2000.Empacadores en OsosLos Osos encabezan a la NFL con un diferencial de recuperación de balones (de más 13) y 25 intercepciones.Green Bay, bajo el mando del entrenador interino Joe Philbin, debe ganar para tener siquiera una oportunidad de jugar en enero. Los Empacadores han ganado ocho partidos seguidos en el Soldier Field y nueve de los últimos 10 enfrentamientos con los Osos en general. Pero con una victoria, Chicago terminaría con una marca de 7-1 en casa por primera vez desde el 2005.Delfines en VikingosLa sorprendente victoria de Miami contra Nueva Inglaterra mantuvo abierto un camino viable para el equipo en la contienda por los playoffs de la AFC. Los Delfines están en segundo lugar en la NFL con 19 intercepciones y empatados por el tercer lugar con 25 recuperaciones de balón.Minnesota se vio abrumado el pasado lunes por la noche en Seattle, y despidieron al coordinador ofensivo John DeFilippo.Halcones Marinos en 49ersSeattle ha ganado cuatro partidos al hilo y sus derrotas han sido contra oponentes que mantienen una marca combinada de 36-16, con dos de dichas derrotas ante los Carneros. Los Halcones Marinos tienen al mejor equipo terrestre de la Liga y su defensa se ha tornado tan avariciosa como ninguna otra a pesar de que fue reconstruida.Una victoria los llevará a la postemporada, y ya han ganado 10 partidos seguidos en esta rivalidad de la NFC del Oeste.Leones en BillsNo esperemos que haya muchas anotaciones en este partido.Con 3 mil 187 yardas por aire, el mariscal de Detroit Matthew Stafford está en peligro de terminar su racha de siete temporadas seguidas en las que supera las 4 mil yardas. Su contraparte, el seleccionado de primera ronda, Josh Allen, tiene un combinado de 335 yardas por tierra en los últimos tres partidos. Es el segundo mariscal de la NFL que supera la marca de las 90 yardas por tierra en tres partidos consecutivos.Cardenales en HalconesAtlanta quizás logrará conseguir algunas anotaciones, ya que Arizona califica en último lugar en casi todas las categorías ofensivas. Sus 178 puntos son 23 menos que los que ha anotado el segundo peor equipo, Buffalo. Los Cardenales colocaron como titulares a cinco novatos en la ofensiva la semana pasada.Después de no conseguir ni una sola anotación en los primeros siete partidos, el receptor Julio Jones consiguió cinco en los últimos seis partidos.Raiders en BengalíesCincinnati va en picada, habiendo perdido cinco partidos seguidos y siete de ocho. Este es su último partido en casa. Los Bengalíes han promediado con una concurrencia de 51 mil 673 espectadores, la segunda más pequeña asistencia de sus seguidores desde que el Estadio Paul Brown abriera en el año 2000. Están en 3-4 en casa.Los Raiders despidieron al gerente general Reggie Mckenzie el lunes.Bucaneros en CuervosBaltimore mantendrá en la banca al ahora recuperado Joe Flacco y se quedará con el primer seleccionado Lamar Jackson como mariscal titular. Jackson nes en la que ha tenido que reemplazar a Flacco, quien sufrió una lesión en su cadera. El juego terrestre de los Cuervos ha estado sensacional con el mariscal novato.Jackson ha acumulado 336 yardas en el transcurso de los últimos cuatro partidos.Pieles Rojas en Jaguares¿Qué es lo que un equipo puede hacer cuando sus dos mejores mariscales han sufrido fracturas en sus piernas y el tercer mariscal tiene una fracturada carrera? En el caso de Washington, se tendrá que recurrir a alguien que no ha jugado como titular desde el 2011, está en 0-5 en la NFL y recientemente obtuvo un contrato con la incipiente Alianza de Futbol Americano: dicho jugador es Josh Johnson.Santos en Panteras, lunes por la nocheLos Santos y los Carneros podrían asegurar un descanso de primera ronda con una victoria y una derrota o empate de Chicago, o un empate y una derrota de Chicago.Nueva Orleans ha mostrado tener algunos problemas en su ofensiva en las últimas dos semanas, pero este es un enfrentamiento que Drew Brees disfruta mucho.

