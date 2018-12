anunció que el club no fichará a ningún jugador en el mercado invernal de cara al torneo Clausura 2019.Patiño fue duramente criticado tras la eliminación de los universitarios por las semifinales del Apertura, en las que fue superado 7-2 por el América.El director deportivo de Pumas, el brasileño Leandro Augusto, dijo que la decisión de mantener al entrenador en el cargo fue porque el equipo hizo una buena temporada regular, en la que acumuló 30 puntos. Fueron el tercer mejor equipo del campeonato, sólo superado por América y Cruz Azul, que disputan la final.“Hicimos un torneo exitoso donde se rompieron rachas negativas que teníamos con Atlas y Chivas, de no ganar en Guadalajara”, dijo el dirigente en rueda de prensa. “Además, en la mayoría de los partidos, se disputaron con seis canteranos formados en el club, algo muy importante para recuperar la mística”.Pumas venció a Chivas a domicilio por primera vez en 36 años y al Atlas lo superó luego de 14. Además fue el mejor visitante del Apertura.“Patiño se queda con nosotros, tiene todo el apoyo de jugadores y directiva porque en sus dos torneos ha clasificado a la liguilla, estamos contentos con su trabajo”, dijo Leandro Augusto.Con Patiño, Pumas ha clasificado a dos liguillas consecutivas. En el torneo pasado quedó eliminado en cuartos de final y en el actual Apertura en semifinales, ambas a manos del América, su acérrimo rival.Pumas buscaba acceder a su primera final desde el Clausura 2015 cuando quedó subcampeón. Su último cetro de liga lo conquistó en el Clausura 2011.Los logros de Pumas en el Apertura se debieron a sólidos fichajes realizados el verano pasado, destacándose las llegadas del delantero chileno Felipe Mora y del paraguayo Carlos González, además del volante argentino Víctor Malcorra.“Cuando se armó el equipo a la mitad del año buscamos refuerzos que nos hacían falta y estamos contentos por el gran torneo que hicieron, se adaptaron pronto al equipo y su rendimiento en la cancha y en el vestuario fue muy bueno, aportaron mucho y estamos muy contentos”, afirmó el director deportivo. Por eso creemos que no es momento de traer ningún refuerzo, hay un gran grupo de jugadores y así lo mostramos a lo largo del torneo”.Pumas le dará continuidad a los jugadores de cantera y la única baja que tendrán es la de Matías Alustiza, cuyo préstamo finalizó este diciembre.Así lo anunció Leandro Augusto, vicepresidente deportivo del equipo, quien indicó que Brian Figueroa y Juan Manuel Iturbe tomarán el puesto del "Chavo" Alustiza.“Estamos contentos por el trabajo de los refuerzos, se adaptaron muy rápido con el equipo y estamos satisfechos. Agradecidos con Matías Alustiza por el gran profesional que fue en todo este tiempo, su préstamo se terminó”, dijo en la conferencia de prensa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.