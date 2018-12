Apuntan a play-offs

East Rutherford, N.J.- Con cada victoria, los Texanos de Houston cada vez más están posicionados como un equipo al que hay que derrotar en la Conferencia Americana.Su racha ganadora de nueve partidos estableció un récord en la franquicia y también ha aumentado las expectativas cada semana.Así que, tal vez la derrota por marcador de 24-21 que tuvieron el pasado domingo ante Indianapolis podría, de alguna manera, aliviar la creciente tensión durante ese lapso.¿Verdad, Deshaun Watson?“Uno se presiona solo”, comentó Watson.“En realidad, nosotros no nos presionamos a nosotros mismos. No nos enfocamos en eso. Por supuesto, no queremos perder. Siempre queremos ganar y tratar de seguir acumulando victorias, aunque sólo en ocasiones sucede eso. Así es la NFL”.“Tratamos de enfocarnos en el siguiente contrincante, en el siguiente partido y tratamos de regresar a la columna de victorias”.Watson y los Texanos, que tienen un récord de 9-4, tendrán la oportunidad de hacer eso hoy cuando se enfrenten a Sam Darnold y a los Jets de Nueva York, que han tenido una tambaleante actuación y un récord de 4-9.Houston podría apoderarse del Sur de la Conferencia Americana con una victoria y con una derrota o empate tanto de Indianapolis como de Tennessee este domingo, o con un empate y derrota de los Potros y Titanes.Los Texanos también podrían sellar un lugar en el playoff con una combinación de otros escenarios que involucran a varios equipos.De cualquier manera, sabemos que pueden posicionarse bien con una victoria en el Estadio MetLife.“Con tres partidos que restan en la temporada regular, creo que podemos enfocarnos en eso”, comentó el esquinero Johnathan Joseph, “especialmente con un partido a la vez, restan 12 períodos de futbol y así tiene que ser”.

