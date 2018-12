Punto final a sus entrenamientos en el año que concluye, los Centauros de Ciudad Juárez realizarán hoy, a las 15:00 horas, en el Campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga su segundo scrimmage en la pretemporada rumbo a la campaña 2019 de la liga Futbol Americano de México (FAM), que iniciará el próximo 24 de febrero.Mauricio Balderrama, entrenador en jefe del conjunto local, invitó al público en general y a los adeptos al ‘deporte de las tacleadas’ a presenciar la práctica de los Centauros.“Invitarlos a disfrutar de un espectáculo, no se van a arrepentir, invitar a todos los fans del futbol americano. La verdad que vamos a encontrar muchas cosas atractivas, sobre todo, la intensidad que vamos a tener en el campo de entrenamiento”, anticipó.Las Malkeridas, -antes Rebeldes-, semifinalistas en la campaña 2018 de la Womens Football League (WFL), instancia en la que cayeron ante Red Devils de Toluca 40 puntos contra 33, en agosto anterior, entrenarán junto con los Centauros.“Vamos a entrenar en conjunto y vamos a hacer un tipo ambiente ahí con ellas, apoyándolas con su equipo”, expresó Balderrama.Enseguida, iniciará el scrimmage.Las actividades previas al partido de práctica iniciarán a las 13:00 horas.Marco Donatti, gerente de operaciones del club, informó que, entre ellas, habrá sorpresas y regalos para los niños que acudan a ver el juego, así comosouvenirs y playeras de Centauros para los asistentes.Donatti indicó que habrá también momento para tomarse fotos con los jugadores, entrenadores, música, venta de cerveza y la presencia de ‘Locos por la Parrilla’, quienes se suman a la causa con la carne asada, todo bajo una ambiente familiar.La entrada al partido es un juguete nuevo o en buen estado, no muy caro, pero útil para ser donado a niños necesitados de la ciudad.Aunque aún no se ha definido exactamente el horario de los juegos en casa del equipo, éstos se llevaran a cabo los domingos.

