'Se trata de ser campeón'

Horas antes de partir rumbo a Cancún, Quintana Roo, donde la escuadra hará la etapa de futbol y sostendrá varios juegos de preparación, uno de ellos, el miércoles 19 contra Cafetaleros Tapachula, Rodrigo Prieto, delantero de Bravos FC Juárez, manifestó que en el Ascenso MX no importan las marcas establecidas ni los torneos casi perfectos, sólo se trata de salir campeón y subir a Primera División Nacional, sin más ni más, objetivos más que ansiados en el club local.“Ya vimos que no pasa nada si haces un gran torneo, si haces un torneo casi perfecto, si al final de cuentas no logras el campeonato, entonces, en esta división es campeonar, ascender y no hay más”, expuso.Prieto Aubert manifestó que los Bravos tendrán en el Clausura 2019 una oportunidad más para cristalizar las citadas metas.“Tenemos otra oportunidad de lograrlo. Es una revancha para todos, siempre estamos ahí peleando, ahí cerca, entonces, cada vez es más ansiada esa meta que tenemos y esperemos lograrla”, expuso.Independientemente a los movimientos, a las altas y bajas que se darán en el conjunto, el atacante manifestó que la plantilla del FC Juárez está bien enfocada en lograr los objetivos planteados.“Va a haber cambios, claro, es normal. Cada torneo siempre pasa lo mismo en cualquier equipo de futbol, llegan unos, se van otros. El grupo que se quede, el grupo que esté va a ser la misma exigencia, va a ser la misma meta. Es lo que todos estamos luchando, directiva, cuerpo técnico, afición,Jugadores. Todos queremos lo mismo para Juárez, para la institución y bueno, es lo que se trabaja todos los días aquí en Bravos”, declaró.El atacante de 35 años, quien marcó un par de goles la campaña anterior, comentó que la eliminación en semifinales ante Dorados Sinaloa en el Apertura 2018 les dejó como enseñanza que no pueden descuidarse ni un momento.“No te puedes descuidar ni cinco minutos, te pueden costar todo el torneo. Tuvimos un par de descuidos allá en Culiacán y nos costó todo el torneo. No supimos darle vuelta y así es esto, así es el futbol. El que logra ascender es el que está concentrado, está bien metido y no regala ni cinco minutos”, expuso.Prieto, cuya carta pertenece a Bravos, tiene seis meses más de contrato con el equipo fronterizo.

