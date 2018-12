Jugarán semifinales en Estatal de fut

Durante este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Estatal de Futbol de Formación, en sus distintas categorías.En la categoría Sub 11, el equipo Independiente y los Bravos Chihuahua se enfrentarán, con ligera ventaja del cuadro independiente de 2-1, mientras que Dorados Inter y Santos de Juárez definirán la otra llave.En la Sub 13, los conjuntos Independiente y Pachuca se medirán en su segundo partido, luego de la victoria en el duelo de ida, de 2-0 a favor de los Tuzos; Santos Juárez querrá hacer válida su ventaja ante Toros Ceproffa.La categoría Sub 15 tendrá el enfrentamiento entre Pachuca y Dorados Inter, quienes en el primer juego igualaron a un gol. Santos Juárez y Ceizfud de Delicias determinarán al segundo finalista.Cerrarán las semifinales las disputas en la categoría Sub 19, con Santos Chihuahua que buscará culminar la obra ante Santos Juárez, por lo pronto tiene un marcador favorable de 2-0. Dorados Inter, que gana 3-1, procurará hacer lo propio ante el Deportivo Chihuahua.El fin de semana pasado, al cerrar las hostilidades de los cuartos de final, el conjunto de Dorados Inter doblegó contundentemente 7-0 a Alianza de Cuauhtémoc, para instalarse así en semifinales, dentro de la categoría Sub 15.Por su parte, en acciones dentro de la máxima categoría, la Sub 19, el cuadro capitalino del Deportivo Chihuahua se clasificó a la semifinal de la competencia al empatar 2-2 (5-3) ante Ceizfud de Delicias.Luego de un emotivo encuentro de ida, en el que los chihuahuenses se adjudicaron el triunfo de 3 por 1, visitaron la tierra algodonera conscientes de su ventaja.Urgidos de descontar el global, los delicienses abrieron rápido el marcador gracias a la anotación al minuto cuatro de Jair Valenzuela, no obstante al 48’ de acción, Álvaro Luévano emparejó la confrontación.Cinco minutos después, Mauricio Pérez aventajó de nuevo a los locales, pero en tiempo de reposición, Bryan Montoya dio la estocada final para que así se clasificaran a la siguiente ronda los pupilos de Alejandro Juárez.

