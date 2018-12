Ciudad de México—En el América les volvió el alma al cuerpo porque Matheus Uribe tiene muchas posibilidades de jugar la final.El diagnóstico médico arrojó un esguince en el tobillo izquierdo. El futbolista dribló una lesión de gravedad en la rodilla pese a la impactante rotación en aquella disputa de la pelota con el cruzazulino Igor Lichnovsky.En el club azulcrema se enfocan en combatir la inflamación. Tienen en Carlos Pecanha a uno de los mejores kinesiólogos del país.Matheus es pieza clave porque por él pasa cada jugada de táctica fija del América. En esta Liguilla se ha cansado de dar asistencias, sobre todo al letal Bruno Valdez.El colombiano tuvo una baja de nivel al principio del torneo, que pasó más por un tema personal. Hacia el final de la fase regular fue más parecido al futbolista que la rompió el torneo anterior. Su aporte es tal que ya no sólo destaca como volante interior o exterior, sino que ahora funciona hasta como media punta, atrás de Roger Martínez o el “9” en turno.Sus lágrimas al abandonar en ambulancia el estadio Azteca se debieron más a la frustración por no completar el partido. “Es muy sensible”, comentó el médico Vázquez.La infiltración es la última de las posibilidades.“No me gusta ser invasivo en los tratamientos porque siempre es mejor la evolución natural, pero si es necesario se puede hacer”, comentó el médico.El jugador incluso podría probarse en el entrenamiento de este sábado.“Mañana (hoy) que trabaje en el campo podremos adelantar qué tanta posibilidad y qué tan bien puede llegar.“Creo que tiene más de un 80 por ciento de posibilidades de llegar sin problema”, dijo el galeno de las Águilas.

