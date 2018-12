Nyon, Suiza— El Milán fue multado 12 millones de euros (13.6 millones de dólares) por la UEFA y recibió una advertencia de que podría quedar fuera de las competiciones europeas por quebrantar la normativa del fair play financiero.La UEFA informó el viernes que su comisión de finanzas dictaminó que el castigo tendrá que aplicarse si el club italiano no pone en orden sus cuentas para junio de 2021. Si el Milán no logra cumplir con las reglas, se le impedirá participar en la próxima competición de la UEFA a la que se clasifique, ya sea en las temporadas de 2022-23 o 2023-24.La decisión fue anunciada al día siguiente que el Milán quedó eliminado en la fase de grupos de la Liga Europa. El monto de 12 millones de euros será descontado del dinero que le corresponde como premio.Se trata de una de las mayores multas decretadas por la UEFA desde que empezó a imponer sanciones por el fair play financiero en 2014. Tanto al Manchester City como al Paris Saint-Germain se le descontaron 20 millones de euros (22.6 millones de dólares) de sus premios por disputar la Liga de Campeones.La UEFA había dejado fuera al Milán de la Liga Europa en junio por violaciones de las reglas sobre el gasto en fichajes y pagos de salarios hasta la temporada de 2017. El club también gastó en exceso durante el mercado de fichajes ese año.El Milán fue readmitido semanas después tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que remitió el caso a la UEFA para que diera una sanción más justa. Según el TAS, el castigo era demasiado severo al considerar que el club tenía una nueva estrategia financiera tras ser adquirido por el fondo de inversiones estadounidense Elliott Management.Elliott adquirió al Milán en junio luego que el ex dueño Li Yonghong no cumplió con un plazo para el pago de un préstamo de más 300 millones de euros (350 millones de dólares) del fondo. Elliott embargó el holding en Luxemburgo que Li empleó para comprar al Milán.Para la temporada 2017-18, el Milán gastó más de 200 millones de euros (por entonces casi 250 millones) en nuevos fichajes. Todo ello pese a interrogantes sobre la estabilidad financiero del consorcio chino que pagó 800 millones de dólares para comprarle el club al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en abril de 2017.Las finanzas del Milan podrían mejorar significativamente si logra clasificarse a la Liga de Campeones por primera vez desde 2013-14. El club marcha cuarto en la Serie A, lo que le permitiría entrar a la edición de la próxima temporada y embolsarse por lo menos 50 millones de dólares en premios.Sin embargo, la UEFA anunció otra sanción el viernes, una que restringirá el tamaño de la plantilla del Milan: solo podrán contar con 21 futbolistas en su primer equipo, en vez de 25, para las próximas dos temporadas de la Liga de Campeones o la Liga Europa.El Milán puede apelar las sanciones ante el TAS.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.