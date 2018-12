Ciudad de México— Matheus Uribe y Roger Martínez tienen posibilidades de jugar la final de vuelta contra Cruz Azul el próximo domingo.A pesar de que parecía más grave la lesión de Uribe, el diagnóstico del mediocampista es de un esguince de tobillo izquierdo, lo que le permitiría jugar en el duelo por el título.Matheus acudió la madrugada de este viernes al hospital y por la tarde fue sometido a una revaloración médica. El médico del América, José Vázquez, calculó al menos en un 80 por ciento las opciones de que el colombiano juegue este domingo.“Descartamos una lesión grave de Matheus, afortunadamente solo es un esguince de tobillo. Las imágenes que vimos, parecía algo más grave, pero no lo es. Vamos a esperar que evolucione y pienso que tiene muchas posibilidades de llegar sin problema al juego del domingo. Va a estar en observación hoy y mañana, ya mañana que trabaje en el campo podremos adelantar qué tanta posibilidad y qué tan bien puede llegar”, dijo el médico Vázquez“Son menos de 24 horas, creo que tiene más de un 80 por ciento de posibilidades de llegar sin problema”, comentó el médico.“No me gusta ser invasivo en los tratamientos porque siempre es mejor la evolución natural (ante la opción de infiltrarlo), pero si es necesario se puede hacer”, comentó Vázquez. También explicó que el llanto de Matheus se debió a la frustración del jugador por no terminar el juego de ida de la final.Mientras que en el caso de Roger Martínez, el América podría esperar hasta el último momento para utilizarlo en la final de vuelta contra Cruz Azul.El delantero colombiano sufrió una contractura en el muslo izquierdo. Las lesiones musculares requieren tiempo para sanar y eso es precisamente lo que no tienen las Águilas.A pesar de ello, el médico azulcrema se mostró optimista en que Miguel Herrera cuente con el punta.“Roger tuvo una molestia muscular que lo detuvo de una carrera y en el estudio preliminar que tomé hoy, es poco tiempo, pero únicamente muestra una contractura y al igual que Matheus vamos a tratar de recuperarlo lo más rápido posible y determinar muy cerca del juego si va a poder tener participación o no", mencionó.Vázquez descartó un desgarre, situación que habría dejado a Roger fuera para la vuelta de la Final. “Tiene posibilidad de jugar, grandes posibilidades si las molestias no lo limitan”.Además, expresó que Edson Álvarez está bien de salud y está en condiciones para jugar el domingo en el Azteca. “Edson tiene trabajando normal toda la semana”, comentó.

