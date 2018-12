Reto de altura

Nueva York.- De una manera extraña, Saúl ‘Canelo’ Álvarez carga con una mayor presión al enfrentar hoy al desconocido Rocky Fielding que cuando se midió dos veces ante Gennady Golovkin.Una derrota contra el campeón mediano de la AMB no sólo podría amargar su victoria por decisión sobre Golovkin hace unos meses, sino que también enredaría significativamente los planes futuros de la estrella mexicana.Álvarez subirá de las 160 libras a las 169 en busca de su tercer título en una división distinta, lo cual lo pondrá en un sitial especial en el panteón del boxeo mexicano –sólo otros ocho compatriotas han reinado en tres categorías diferentes. Ese es el objetivo en el Madison Square Garden ante Fielding, un rival que se le señala casi sin opciones pese a ser el dueño del título.“Para mí significa mucho entrar en ese grupo selecto de mexicanos”, dijo Álvarez. “Es lo que me motiva. Es el poder formar parte de esa lista de peleadores de élite mexicanos. Quiero dejar un legado. Es lo que busco, hacer historia. Y la puerta está abierta, así que estoy bien motivado para ganar esta pelea”.En cuanto a subir de división, pero descender en cuanto a jerarquía –nadie pone al inglés Fielding (27-1, 15 nocauts) a la misma altura de Golovkin– Álvarez insiste que no hay que preocuparse. Todavía no se ha puesto a pensar en su calendario de peleas para 2019.“Nunca me excedo en confianza, sea el favorito o no”, dijo Álvarez (50-1-2), cuya única derrota ante Floyd Mayweather se dio hace cinco años, cuando el ‘Canelo’ no estaba del todo pulido para enfrentar a un boxeador tan completo. “No le doy importancia quién es el favorito. En el boxeo, un golpe puede cambiarlo todo; cualquier cosa puede pasar en el ring. Lo que hago en los entrenamientos es lo que me da la confianza para lo que puedo hacer en el ring”.Lo que puede hacer en el tinglado es pegar con poder, defender con soltura, atacar con velocidad o sigilosamente. Es poco probable que Fielding, en su primera defensa de título, haya visto a alguien similar en el ring.Fielding dio la sorpresa al vencer a Tyron Zeuge en Alemania el 14 de julio, noqueándole en el quinto asalto.A sus 31 años, ésta es su gran oportunidad, como si fuera una película de Rocky.Aunque la única vez que presenció un evento deportivo en el Garden fue un partido de los Knicks hace tres años –Álvarez también debutará en la mítica arena– Fielding no da señales de sentir pánico escénico.