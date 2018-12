Pasa Rocky Fielding de fan a contrincante

Nueva York—Hace poco más de un año en Irlanda, Rocky Fielding vio sentado en ringside de la SSE Arena de Belfast a un pelirrojo al que llamaban la nueva estrella del boxeo: era Saúl “Canelo” Álvarez... y el inglés se acercó a pedirle una selfie.Esa foto quedó para el recuerdo, y Fielding confiesa que nunca imaginó que 13 meses después de ese encuentro, ocurrido el 18 de noviembre de 2017, ambos peleadores se enfrentarían en un choque estelar en el Madison Square Garden de Nueva York.“‘Canelo’ es una superestrella y yo no lo soy. Recuerdo que lo vi sentado en la pelea de Carl Frampton en Belfast hace poco más de un año, yo estaba ahí cerca. Me le acerqué y le pedí que nos tomáramos una selfie; estaba con una estrella, y ahora es increíble, voy a pelear con él, yo como campeón del mundo y él buscado ese título que tengo”.“Somos distintos, de dos mundos distintos, nunca imaginé poder enfrentarlo, esa vez me acerqué para tener esa foto como recuerdo, y ahora estamos a nada de una pelea de ensueño”, expresó Rocky, de 31 años, quien apenas en julio se adjudicó el cetro Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al vencer a Tyron Zeuge.El originario de Liverpool, quien ha hecho toda su carrera boxística en territorio británico, a excepción de la pelea en la que se coronó, que fue en Alemania, recuerda que en sus inicios tuvo incluso que vender boletos para sus peleas, pues así la ganancia era mayor.Fielding (27-1, 15 KOs) no quiere despertar del sueño que está viviendo, y confía en sí mismo aunque no lo vean favorito.“Fui a Alemania y gané el título cuando nadie me daba una oportunidad, ahora es lo mismo, pero me preparé muy bien y creo en mí”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.