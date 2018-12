Aburren sin goles

Ciudad de México.- América y Cruz Azul firmaron la igualdad sin goles anoche en el partido de ida de la final del torneo Apertura, en el que abundaron las fricciones y hubo polémica con un par de jugadas en las que no se recurrió al videoarbitraje (VAR).El duelo de vuelta está pautado para el domingo, de nueva cuenta en el Estadio Azteca, donde los celestes buscarán acabar un ayuno de 21 años sin ser monarcas de liga y América intentará convertirse en el máximo ganador de coronas del balompié mexicano con 13.La Máquina tuvo la mejor opción, ya en los descuentos, cuando el español Édgar Méndez se enfiló a la meta, y ante la salida del arquero argentino Agustín Marchesín realizó un disparo que dio en el travesaño.La polémica con el VAR comenzó a los seis minutos, cuando el defensa paraguayo Bruno Valdez se sumó al ataque de las Águilas y recibió una patada en el área por parte del chileno Igor Lichnovskyen. El impacto derivó en que el remate de cabeza del guaraní saliera descompuesto, pero el árbitro Fernando Guerrero no recibió instrucciones del VAR para revisar si había una falta para marcar el penal.Poco después, Cruz Azul generó peligro. El defensa Julio Domínguez realizó un certero remate de cabeza, desviado magistralmente por Marchesín con una gran lance a los nueve minutos.Luego del revolucionado inicio el duelo se fue congelando en el mediocampo, donde las imprecisiones y buenas intervenciones defensivas se impusieron.América volvió a tocar la puerta cuando el colombiano Roger Martínez se quitó marcadores y prodigó un pase al centro del área que remató su compatriota Mateus Uribe. El portero Jesús Corona contuvo en la primera acción relevante del complemento, a los 47.La falta de uso del VAR volvió a causar controversia minutos después, cuando en una jugada en el área celeste, Valdez le pegó con la mano en el rostro al argentino Iván Marcone, pero no hubo indicaciones para revisar la jugada y determinar si hubo una agresión que mereciera una tarjeta roja.El encuentro se complicó para el América cuando tuvo que hacer un par de movimientos debido a dolencias de dos de sus mejores jugadores, ambos colombianos.Mateus salió a los 53, después de caer al campo y sufrir una torcedura en la pierna izquierda; fue trasladado en ambulancia a un hospital para valorar la gravedad de su lesión.Martínez también dejó el encuentro en una camilla a los 80 luego de quejarse de un tirón en la pierna izquierda.Méndez desperdició la mejor jugada de peligro cuando se jugaba la reposición y recibió un pase del uruguayo Martín Cauteruccio para entrar al área y sacar el disparo, ante la salida de Marchesín, que dio en el poste.

