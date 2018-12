La posibilidad que Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, se una al equipo de trabajo del timonel Gerardo ‘Tata’ Martino –campeón con Atlanta United en la Major League Soccer (MLS), en los Estados Unidos–, en la Selección Nacional Mexicana, sigue latente.Mientras la directiva del FC Juárez afirma que sólo se trata de rumores y asegura que Caballero Shicker continuará al frente del equipo en el Clausura 2019 y, el propio timonel argentino naturalizado mexicano manifestó el lunes anterior que tiene contrato con el club local por seis meses más, información surgida en la capital del país indica que Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, apuesta por Caballero en el Tri, como segundo auxiliar.De acuerdo con David Medrano, columnista del diario Récord, Jorge Theiller, asistente de Martino en el Atlanta United vendrá al país con el ‘Tata’, Rodolfo Paladini se encargará de la preparación física del seleccionado azteca y Damián Silvero será el responsable de analizar a los rivales en turno del cuadro tricolor.Bajo la guía de Caballero, los Bravos lideraron la tabla general en el Apertura 2018, establecieronrécord de puntos –35– tanto para la franquicia como para la división y cayeron en semifinales ante Dorados Sinaloa, por global de 2-1.HACHEN, CEROMARGEN DE ERRORIlusionado por un nuevo comienzo y con el enfoque firme en ascender a la Liga MX, Gabriel Hachen, mediocampista de Bravos FC Juárez, enfatizó que en el Clausura 2019, el margen de error será mínimo y lo jugarán a todo o nada, con la idea de disputar la final del torneo.“Me parece que –el Clausura 2019– va a ser tan duro como el que pasó –Apertura 2018–, quizá obviamente ya con cero margen de error porque es a todo o nada, a llegar a mayo a esa final, así que nada, meterle y tratar de arrancar al cien para llegar de la mejor manera al primer objetivo que va a ser la Liguilla”, declaró.Hachen, quien en las finales de la campaña pasada jugó diezmado debido a los golpes que recibió, lo cual, mermó su desempeño, comentó que los Bravos, quienes fueron superlíderes y establecieron un nuevo récord de 35 puntos en el pasado torneo, deberán mejorar en distintos aspectos en la siguiente competencia.“Como lo había dicho el torneo pasado, lo dije en reiteradas ocasiones, que no importaba lo que hagamos en el torneo, no importaba el superliderato, si bien, eran cosas que eran importantes, pero no era algo que nosotros lo busquemos así, porque, en definitiva, nos quedamos sin nada”, expuso.Por ello, manifestó que los Bravos tendrán que ser mejores en diversos aspectos.“Y sí, mantener una regularidad como la que tuvimos, pero ya, pensando como dije que no tenemos más margen de error”, recalcó.Pieza importante en mitad de cancha hacia adelante y en la generación de futbol para Bravos, Hachen comentó que la búsqueda del ascenso es un objetivo común en la plantilla que desde el lunes anterior se prepara para el Clausura 2019.“La plantilla igual, igual que siempre, están los mismos, así que el equipo sigue comprometido al cien con este objetivo, así que los veo muy bien, arrancando ya desde hoy muy ilusionados para lo que viene”, declaró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.