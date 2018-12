Emocionado de regresar

El Cardenal de Stanford regresa al Sun Bowl apenas dos años después de haber jugado en esta frontera y para algunos de sus jugadores el recuerdo aún es tan reciente que no olvidan la experiencia que vivieron en el 2016 cuando derrotaron 25-23 a los Tar Heels de Carolina del Norte.‘Estoy superemocionado de regresar’, declaró el tacle ofensivo senior de quinto año, A.T. Hall al sitio oficial de la Universidad de Stanford. ‘Probablemente es el partido de tazón más divertido desde que he estado aquí. Nos tratan muy bien y pasamos un gran momento.’El linebacker exterior y también senior de quinto año, Joey Alfieri, coincidió con su compañero.‘Es un gran ambiente’, mencionó Alfieri. ‘Toda la comunidad disfruta la semana. Fue divertido ir allá y ser parte de un evento que es tan importante para ellos. Lo hacen bien y dan una gran hospitalidad de principio a fin.’Este es el décimo juego de tazón consecutivo para Stanford y será el quinto viaje del Cardenal al Sun Bowl, donde tienen marca de 3-1. Vencieron 24-14 a LSU en 1977, 38-0 a Michigan State en 1996, 25-23 a Carolina del Norte y perdieron en el 2009 con Oklahoma 31-27.Como ya es una tradición, los jugadores, entrenadores y todo el staff de los equipos que toman parte en este partido de futbol americano colegial, son recibidos en el aeropuerto con música de mariachi y un baile folclórico y en los días previos al juego participan en diversas actividades.‘Uno tiene un gran recibimiento’, dijo Alfieri. ‘Eso realmente marcó la pauta para toda la semana.’ Otros aspectos destacados de Hall incluyen una barbacoa en un rancho y la compra de botas de vaquero.‘Seguro que esta vez obtendré un color diferente’, dijo.Alfieri disfrutó también la visita a la base militar Fort Bliss.‘Hacer un recorrido por las instalaciones y ver el tipo de cosas que hacen esos tipos fue increíble’, dijo Alfieri.Pero no es lo que más recuerda.‘Tuvimos a un hipnotizador’, dijo. ‘Hasta el día de hoy, diría que fue la mejor forma de entretenimiento que he experimentado. Fue una locura.’Alfieri cree que los jugadores más jóvenes disfrutarán la semana, pues el comité anfitrión hace un buen trabajo mezclando negocios con placer.‘Es una combinación perfecta’, dijo. ‘Lo hacen de la manera correcta. Si hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace dos años, yo sería completamente feliz’.

