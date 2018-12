Hacen recorrido 'guadalupano'

Por segundo año consecutivo, sin el apoyo de autoridades de la localidad, se llevó a cabo un recorrido de la iglesia de San Lorenzo a Catedral, como parte de los festejos del día de la Virgen de Guadalupe.Más por devoción y para mantener una tradición de cuarenta y siete años, un grupo de corredores realizó el recorrido, pero ya no como pedestre Guadalupana, que ha venido a menos, en las dos recientes ediciones.Los corredores hicieron la caminata, tomando sus precauciones en las calles y avenidas, ya que no contaron con el apoyo del Departamento de Tránsito, como tampoco de la logística del Instituto Municipal del Deporte.Unos cuarenta atletas fueron los que participaron, quienes destacaron que el propósito fue mantener la tradición.El recorrido comenzó en la iglesia de San Lorenzo, y al no contar con apoyo de seguridad, el grupo de corredores se puso de acuerdo para extremar precauciones, sobre todo en los semáforos, donde se volverían a reunir y esperar a los compañeros que faltaran.Así lo hicieron por todo el Paseo Triunfo de la República y más adelante en la 16 de Septiembre.Fue precisamente a la altura de la casa de Juan Gabriel donde el grupo de corredores se encontró con una peregrinación que se dirigía a Catedral, y a partir de ese punto los agentes de Tránsito, que iban con la procesión, los apoyaron.El año pasado la carrera de la Virgen de Guadalupe no cumplió con los mínimos estándares de seguridad, por la falta de agentes de Tránsito que resguardaran el trayecto, por lo que la llegada a la meta resultó con poco orden, ya que los corredores arribaron por distintos lados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.