Esconde 'Canelo' sus armas

Nueva York.- ‘El Canelo’ se reservó mostrar las armas que le tiene preparadas a Rocky Fielding.El mexicano Saúl Álvarez no realizó ayer el entrenamiento que planeaba en el Chase del ‘Garden’. El tapatío sólo subió al ring para dar unas palabras.‘Canelo’ mejor aprovechó el tiempo para convivir con los aficionados que se dieron cita en el Madison Square Garden.El pelirrojo se acercó a la gente para firmarle guantes o agarraba sus celulares para ayudarles a tomar las selfies.“Hace años que quiero estar aquí y contento con el recibimiento de la gente. Me siento bien contento de estar en Nueva York, es un logro más.“Me siento agradecido de estar aquí, y cada cosa que nos hemos propuesto la hemos logrado. El cariño de la gente es lindo, la vibra que me dan, y al lugar que voy me mandan buena vibra”, expresó el tapatío, que busca ceñirse este fin de semana su tercera corona mundial en diferentes divisiones, la supermediana de la AMB, en poder de Fielding.El inmueble estaría acondicionado para 18 mil almas el sábado, y Golden Boy Promotions anunció ayer que sólo están disponibles ya mil 500 boletos.“Esperamos un lleno, la gente de Nueva York es como en México, que llegan a comprar el mero día del evento”, indicó Eric Gómez, presidente de la promotora de Óscar de la Hoya.Apunta a pelea en el AztecaSaúl Álvarez quiere dar el Grito de Independencia de 2019 en el Estadio Azteca.Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, reveló que ya están negociando con gente cercana al empresario Emilio Azcárraga para montar un pleito del boxeador tapatío el sábado 14 de septiembre del próximo año en el Coloso de Santa Úrsula.Álvarez peleará el sábado por primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York, duelo en el que reta por el cetro supermediano de la AMB al inglés Rocky Fielding.Su próximo combate, según planea Saúl, sería en el Azteca, como lo hiciera Julio César Chávez el 20 de febrero de 1993, cuando noqueó a Greg Haugen.Tome nota…Saúl Álvarez vs Rocky Fielding• Sábado 15 de diciembre• En el Madison Square Garden de Nueva York• Cartelera empieza a las 7 p.m.Siga el round x round en diario.mx

