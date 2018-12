Caixinha y Herrera 'calientan' final en conferencia

Ciudad de México— Miguel Herrera y Pedro Caixinha cruzaron fuego a pocas horas de que Cruz Azul y América choquen en la final del Apertura 2018 durante el día de medios que organiza la Liga MX con los entrenadores y jugadores de ambos equipos.Tantas veces intentó el técnico de La Maquina descubrir la alineación que utilizará mañana el “Piojo” por el partido de ida, que Herrera le desmenuzó su suplan en una sola frase.“Empezamos por el once de Miguel, por favor”, dijo Caixinha luego de que le cuestionaran a Herrera sobre el equipo que presentará.“Tenemos por ahí un 1 y otros 11 más listos. No, todavía no tengo el 11 y no quiero engañar a nadie, y menos a Pedro (Caixinha). Todos saben que Matheus (Uribe) y Bruno (Valdez) están entre algodones, pero el que sí está descartado para iniciar es Edson Álvarez, si muestra mejoría lo sacaríamos a la banca”, contestó Herrera, sin imaginar la reacción del portugués.“Nosotros en Cruz Azul ya tenemos un 11, Miguel, pero como siempre, yo nunca lo digo”, lanzó Caixinha.“No te preocupes, Pedro, tu parado es el mismo siempre”, respondió Herrera inmediatamente.El intercambio no terminó ahÌ. Al describir cuál sería el plan de Cruz Azul si es que obtiene el título de Liga, Caixinha aprovechó para alabar la labor del director deportivo celeste Ricardo Peláez, en el aspecto de la integración del plantel con los trabajadores de La Noria.El “Piojo” escuchó atento, pero no desaprovechó la oportunidad de dejarle un mensaje a su exdirectivo, con quien cosechó un título de Liga con el América.“Cuando ganamos la Copa MX, la idea de Ricardo fue llevársela a toda la gente en La Noria porque ellos están ahí diario y valoramos los roles que tienen las personas ahí”, dijo Caixinha, antes de la intervención de Herrera.“Pues veo que Ricardo aprendió muy bien cuando estuvo conmigo, porque todas estas cosas que menciona Pedro nosotros se las enseñamos, pero que bueno que ahora se las comparte a Pedro", sentenció El “Piojo” Herrera.

