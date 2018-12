Nueva York.- La NFL escenificará cuatro partidos en Londres y uno en Ciudad de México la próxima temporada, con los Jaguares, Cargadores, Carneros, Raiders y Bucaneros como anfitriones.Las fechas de los partidos y los rivales no serán anunciados hasta la primavera, cuando el calendario de la Liga para 2019 será divulgado.Los Jaguares tienen un acuerdo para jugar anualmente en Londres. Los Cargadores, Carneros y Raiders son equipos que actualmente en estadios temporales –ambos equipos de Los Angeles se mudarán a una nueva sede que se construye en Inglewood y que no estará lista para el próximo año. Los Raiders se irán de Oakland para instalarse en Las Vegas en 2020.Días después que el duelo Jefes-Carneros que se iba a jugar en el Estadio Azteca tuvo que trasladarse a Los Angeles por el mal estado de la cancha en noviembre, la NFL anunció que volvería a la Ciudad de México para disputar un partido de la temporada regular en 2019.El Estadio Wembley de Londres fue sede de tres partidos en Londres, uno de los cuales había sido previsto para el nuevo estadio de Tottenham. Se tuvo que montarlo en Wembley debido a atrasos en las obras. Previamente, la NFL anunció que dos de los partidos de 2019 en Londres será en Wembley y los otros dos en TottenhamLa NFL ha tenido partidos de temporada regular en Londres de 2007. Montó uno en Ciudad de México en 2005, y no volvió hasta 2016 y ‘17.“La presencia global de nuestra Liga sigue creciendo y se expande mediante el éxito de la Serie Internacional de la NFL y queremos darle realce a los Bucaneros ante una audiencia internacional”, dijo Brian Ford, el director ejecutivo de la franquicia.Los Bucs acordaron participaron en los partidos internacionales como parte de su candidatura para ser sede del Super Bowl en 2021. Han jugado dos veces en Londres, con derrotas ante los Patriotas en 2009 y los Osos en 2011.

