Las Vegas—Miguel Cabrera podría jugar sólo uno o dos duelos a la semana en el inicio de los campamentos de pretemporada de los Tigres de Detroit, mientras se recupera de una cirugía en el bíceps, informó el equipo el miércoles.El manager Ron Gardenhire planea revisar de manera regular al toletero venezolano para determinar su disponibilidad una vez que inicien los juegos de la Liga de la Toronja en febrero. Aún no hay planes sobre cuánta actividad tendría en la primera base el dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.“Jugará una vez por semana, tal vez dos veces”, dijo Gardenhire durante las reuniones invernales. “Dejaremos que las cosas se desarrollen y veremos cómo se siente cuando llegue y qué tan saludable está. Actualmente lo está haciendo bien, lo que es una buena señal”.Cabrera se rompió el tendón del bíceps izquierdo a mediados de junio. Gardenhire no tiene planes de acelerar su regreso, incluso cuando los Tigres pudieran aprovechar su poderío ofensivo durante la reconstrucción del equipo.Por el momento no hay un plan más allá de mantener una comunicación constante entre Gardenhire, Cabrera y parte del personal médico que evalúe lo que el venezolano puede hacer a la defensiva y en el plato.“Lo mejor que puedo hacer por ahora con Miggy, antes de iniciar el campo primaveral, es ver cómo se siente y hablar día tras día durante la pretemporada, darle trabajo suficiente y dejar que se adapte”, comentó Gardenhire. “Lo demás lo iremos averiguando”.Cabrera está determinado a demostrar que sigue siendo un bateador peligroso. Pegó tres jonrones en 38 partidos y no jugó después del 12 de junio a causa de la lesión.El pelotero, quien cumplirá 36 años en abril, busca recuperarse después de que el 2017 también resultara decepcionante: sacudió tan sólo 16 cuadrangulares, una cifra inusualmente baja. Su slugging cayó a .399 luego de mantenerse entre .500 y .600 en cada una de sus temporadas salvo por su año de novato, y bateó para tan sólo .249.En marzo de 2014 Cabrera recibió un contrato por 10 años y 292 millones de dólares que se extiende hasta por lo menos 2023.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.